Natalia, del Desafío XX, mostró la transformación física que tuvo antes del programa

Natalia Roncancio, una de las integrantes de Alpha en el Desafío 2024, se ha robado las miradas por su belleza y trabajo físico. La participante, quien se dedica a ser entrenadora online y creadora de contenido para adultos, mostró en sus redes sus cambios corporales y cómo ha logrado conseguir su cuerpo soñado.

En el último capítulo del Desafío, Natalia y Kevin subieron la temperatura de la casa Alpha al mostrarse con poca ropa. La bogotana de 25 años ha expresado que encontró en el twerk una disciplina que la transformó y fortaleció, especialmente porque en ella las mujeres de todas las tallas pueden disfrutar y ejercitarse.

En su cuenta de Instagram, la desafiante compartió los resultados de su cambio físico, confesando que muchas veces miraba a las redes sociales anhelando ser una de "esas chicas fit" y hoy puede ser su propia inspiración.

"No podría estar más orgullosa de mi proceso y de mi cambio, llevo demasiados años entrenando y construyendo lo que tengo hoy en día, definitivamente no ha sido de la noche a la mañana y me ha costado bastante, pero cada esfuerzo ha valido completamente la pena", comentó la deportista.

En las fotografías, Natalia del Desafío mostró la transformación de su abdomen y glúteos, haciendo que sus seguidores le pidieran más imágenes de su cambio físico. Así mismo, la deportista aseveró que lo que le ayudó durante su proceso fue enfocarse en una alimentación balanceada, mantenerse hidratada, combinar entrenamiento de cardio con fuerza y descansar apropiadamente, enfatizando en que la clave del éxito es la constancia.

"Me siento muy feliz por estar en este punto con el balance que tengo ahora en mi vida, ¡hace unos años yo me privaba de todo! Para mí todo engordaba… como siempre les digo, la clave para hacer que esto funcione es hacerlo sostenible", destacó la concursante en redes.

