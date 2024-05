Natalia y Kevin, del Desafío XX, protagonizan escena sin ropa y en la ducha

Luego del más reciente Desafío a Muerte en el reality de Caracol Televisión, el equipo Alpha decidió celebrar de manera poco inusual el regreso de todas sus competidoras. Antes de tomarse una champaña reunidos en la sala, hombres y mujeres decidieron bañarse por separado.

Kevin y Santiago, los únicos participantes masculinos que quedan el equipo, fueron los primeros. Sin embargo, cuando se estaban bañando Natalia se asomó al lugar y les preguntó: "¿Ya están empelotos?". Aunque los hombres se estaban bañando con su ropa interior puesta, ante la insistencia de su compañera ambos quedaron desnudos.

Esta situación atrajo a las otras mujeres de la casa para ver a sus compañeros como Dios los trajo al mundo. Santiago les daba la espalda y Kevin se cubría la entrepierna con su ropa, esto último causó que Natalia se acercara a él con intención de dejarlo al descubierto. "Se embobaron después de grandes", les dijo el participante.

Luego fue el turno de las mujeres de bañarse y, aunque los hombres las amenazaron con hacerles lo mismo, ellas se desnudaron pero ni Santiago ni Kevin se acercaron a verlas.

Natalia se ofende porque le dicen que es "la moza" de Kevin

Luego de ese momento divertido, todos los integrantes de Alpha se reunieron vestidos en la sala de la casa para tomar una champaña. En medio de la conversación estaban definiendo los roles familiares que tienen entre ellos y señalaron que Kevin y Natalia eran hermanos.

Sin embargo, Mapi dijo que no podían ser hermanos, "porque eso sería incesto". Para solucionar el tema, Karen respondió que Natalia es "la moza" de Kevin, pero inmediatamente le pidió perdón a su compañera por sus palabras. Natalia le dijo: "Qué graciosa, chistosísima. Tranquila que yo entendí".

Momentos más tarde ambas se reunieron en el baño, donde Karen reiteró sus disculpas a Natalia. "Se me salió en ese momento, todos estábamos ahí burlándonos. Perdón", expresó.

Por su parte, Natalia empezó a llorar y dijo que "estoy luchando contra algo que siempre dije que no iba a hacer. Me recordó que la estoy cagando, me siento muy mal. Ten cuidado con lo que dices, para mí no es fácil, me siento muy mal y no me gusta ser objeto de burla de nadie. Me heriste bastante".