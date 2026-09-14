Oasis confirma nueva gira para 2027: estas son todas las fechas de sus conciertos

Es oficial, Oasis saldrá de gira el próximo año. La agrupación británica confirmó este lunes 14 de septiembre que continuará con su regreso a los escenarios y anunció una serie de conciertos programados entre mayo y septiembre de 2027. La nueva etapa de la gira tendrá presentaciones en estadios y recintos de Reino Unido, Europa, Estados Unidos e Irlanda. Entre las ciudades incluidas están Glasgow, Mánchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Boston, Las Vegas y Stevenage.

El anuncio se produce después de la gira Live ’25, con la que los hermanos Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario luego de 16 años separados. La agrupación había puesto fin a su actividad conjunta en 2009, después de años de diferencias entre ambos músicos.

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¿Cuándo comienza la gira de Oasis en 2027?

La primera presentación de esta nueva gira será el 21 de mayo de 2027 en Celtic Park, Glasgow, Escocia. Oasis permanecerá en este recinto durante cinco fechas, antes de trasladarse a Mánchester. En total, la banda tiene programados cinco conciertos en Glasgow: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo.



Después llegará uno de los tramos más extensos del recorrido. Oasis ofrecerá 11 conciertos en el Etihad Stadium de Mánchester, entre el 4 y el 26 de junio. El estadio pertenece al Manchester City, equipo de fútbol que los hermanos Gallagher han apoyado públicamente durante años. Las presentaciones en Mánchester serán los días 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio.



Oasis regresará a Europa continental

Después de las fechas en Reino Unido, la banda continuará por diferentes ciudades de Europa. Esta parte de la gira representa además el regreso de Oasis a Europa continental después de varios años sin realizar conciertos en esta zona. La primera parada será Múnich, Alemania, donde se presentará el 2 y 3 de julio en el Allianz Arena.

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Posteriormente, el grupo viajará a Barcelona, España, para dos conciertos en el Estadi Olímpic, programados para el 10 y 11 de julio. El recorrido continuará en Ámsterdam, Países Bajos, los días 16 y 17 de julio, en el Johan Cruyff Arena. Luego será el turno de París, Francia, con dos presentaciones en el Stade de France, previstas para el 23 y 24 de julio. El tramo europeo continuará en Roma, Italia, donde Oasis tocará el 29 y 30 de julio en el Stadio Olimpico.



Estas son las fechas de Oasis en Estados Unidos

Durante agosto, Oasis cruzará el Atlántico para realizar seis conciertos en Estados Unidos. La primera ciudad será Boston, donde la banda se presentará en el Gillette Stadium los días 10, 13 y 14 de agosto de 2027. Después, el grupo llegará a Las Vegas, con tres fechas en el Allegiant Stadium: 20, 21 y 24 de agosto. Con estas presentaciones, Oasis ampliará nuevamente su recorrido internacional, después de haber incluido a Norteamérica en la gira de reunión que comenzó en 2025.

Tras las fechas estadounidenses, la gira regresará a las islas británicas. Oasis tendrá dos conciertos en Slane, Irlanda, los días 4 y 5 de septiembre, en Slane Castle. La última parte del recorrido tendrá lugar nuevamente en Inglaterra, con Knebworth será el cierre de la gira de Oasis El cierre de la gira está previsto para septiembre de 2027 en Knebworth House, en Stevenage, Inglaterra. Oasis tiene programados cuatro conciertos en este lugar: 11, 12, 18 y 19 de septiembre.



¿Cómo será la venta de entradas para Oasis 2027?

La agrupación también explicó cómo funcionará la venta de boletos para esta gira. A diferencia de otros procesos de venta de conciertos, no habrá una venta general de entradas. Los seguidores interesados deberán registrarse previamente. El plazo para hacerlo finaliza el 17 de septiembre a las 4:00 p. m. BST. "Para tener la oportunidad de comprar entradas, debes registrarte a través del enlace en la biografía antes del 17 de septiembre a las 16:00 BST", escribió la banda en sus redes sociales. Los seguidores recibirán directamente la información sobre el día y horario que les corresponda.

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El anuncio de las fechas de 2027 representa un nuevo capítulo en el regreso de Oasis. En 2025, Liam y Noel Gallagher volvieron a tocar juntos después de una separación que se extendió durante más de una década. La gira Live ’25 comenzó el 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. Posteriormente, Oasis recorrió diferentes escenarios del Reino Unido e Irlanda y continuó por Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica. El regreso puso fin, al menos sobre los escenarios, a una larga etapa marcada por las diferencias públicas entre los dos hermanos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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