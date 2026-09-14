Proceso 8.000 llega al streaming con relatos exclusivos y la investigación del caso tras 30 años

Previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 1994, que se celebraba en Estados Unidos, Colombia elegía un nuevo presidente para el período 1994-1998. En ese contexto, los resultados de la primera vuelta presidencial del 29 de mayo dejaron como los más opcionados a Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que tuvieron menos del 1 % de diferencia. Lo que se venía para la segunda vuelta y la subsecuente Presidencia de Samper, se convertiría en uno de los mayores escándalos políticos de Colombia: el proceso 8.000.



Tras la victoria de Samper y su posesión como mandatario de la Nación, se revelaron grabaciones en las que se hablaba del ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial. Mauricio Vargas, entonces director de la Revista Semana; Edgar Téllez, jefe de redacción; y Jorge Lesmes, jefe de investigaciones, comenzaron en ese momento las entregas del proceso más sonado en la década de los 90 y que entró de lleno a la Casa de Nariño. Durante todo su Gobierno y su vida pública posterior, el escándalo del 8.000 se mantuvo vigente para Samper.

En 1996, en la mitad de la Presidencia de Samper y tras el cierre de la investigación en el Congreso, los mismos periodistas que semana a semana sacaron las revelaciones y los avances en el caso del dinero del narco dentro de la campaña, publicaron un libro. "El presidente que se iba a caer", que presentaba en otro formato la línea de tiempo y todos los hechos que se conocieron alrededor del escándalo. Ahora, más de 30 años después de la filtración del primer audio, el recuento del caso llega a HBO Max con la serie documental "El 8.000, el presidente que se iba a caer".

Vargas, Lesmes y Téllez, hablaron para Noticias Caracol, relataron su trabajo detrás de las huellas del caso y su papel en la nueva producción documental. "El libro fue el resultado de ver que el ciclo institucional se cerró. Cuando la Cámara de Representantes, dos años después de las primeras publicaciones, decide archivar el proceso y no acusar a Samper. Yo le dije a Jorge y a Edgar, que llegó el momento de que recojamos todo esto. Esto van a seguir pasando cosas, van a seguir apareciendo revelaciones, pero se está cerrando un ciclo, y creo que es el momento de sacar un libro", comenzó relatando Vargas.



"Este escándalo no terminó ahí", puntualizó Vargas, que agregó que durante estas tres décadas han seguido apareciendo nuevas revelaciones y actualizaciones del caso. "En estos cuatro capítulos de la serie documental de HBO aparecen personajes que nunca han hablado como el subsecretario de Estado, Robert Gelbard, como los fiscales sin rostro, que por primera vez dan la cara, literalmente dan la cara y cuentan su experiencia y todas las cosas que les pasaron", añadió..



Para Edgar Téllez, quien vea estos cuatro capítulos podrá saber la historia casi completa, con algunas piezas todavía faltantes, pero un general bastante amplio. "Desde la primera imagen que es la grabación de los Rodríguez hablando con Alberto Giraldo hasta el cierre, usted se da la impresión de que la historia está completa y de que desde el día uno lo que se dijo era cierto. Porque lo que habla Alberto Giraldo con uno de los Rodríguez confirma lo que se confirmó después que metieron plata a raudales en la campaña y así quedó probado. Esa es la gran de los cuatro capítulos que la historia se va desarrollando de tal manera que a usted no le queda ninguna duda de que todo fue cierto", aseguró el periodista.

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Lesmes recuerda cómo fue el inicio del escándalo, en medio de un Mundial de Fútbol y al final de una contienda electoral. "Veníamos de cubrir toda la guerra de Pablo Escobar y tener fuentes todavía de la parte de inteligencia. Y ahí comenzamos a golpear puertas para mirar qué había de cierto en unas grabaciones", explicó. Al inicio de la investigación armaron un equipo dedicado exclusivamente a indagar el caso del 8.000. "Lentamente nos comenzamos a dar cuenta de que era una cosa muy grande y que no iba a ser nada fácil para Samper poder gobernar desde el primer día", añadió.

Por su parte, el productor Jose Lombana, contó que inicialmente habían pensado el proyecto como una película de ficción inspirada en el caso, pero que muy pronto se dieron cuenta que la historia merecía ser contada a través del documental. "Había todavía un potencial documental de una historia para llevarla de una manera investigativa, periodística, con este ritmo (...) Han sido como cinco años de trabajarle muy duro a las historias y tres años intensos últimos a cargo de las directoras Luisa Orozco y Luisa Reyes, de llevar esto a un guion, escoger las historias porque hay cosas que no se cuentan para no desviar como en la misma vida real lo que estaba sucediendo".

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