Lady Gaga se convirtió en madre, según la prensa internacional

La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, reportó este viernes 11 de septiembre la prensa estadounidense. La cantante de 40 años, conocida por su éxito ‘Bad Romance’ y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020 y en 2024 se comprometió con él.



Una fuente confirmó la noticia del nacimiento del niño a Page Six y People, pero no se dispuso de inmediato de más detalles sobre el bebé, incluyendo su nombre, sexo o fecha de nacimiento. La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente Madre Monstruo, había hablado en los últimos años de su deseo de convertirse en madre.

En abril cerró su más reciente gira mundial, el Mayhem Ball, y su más reciente disco ‘Mayhem’ ganó a principios de 2026 el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.



Carrera artística de Lady Gaga

Una de las apariciones más comentadas de Lagy Gaga durante este año fue como invitada en el show de medio tiempo del Super Bowl, que estuvo a cargo de Bad Bunny y por el que el boricua ganó su primer Emmy, premio al que también fue nominada la Madre Monstruo por la canción 'The Dead Dance', de la serie 'Wednesday'. La cantante también ha tenido una destacada carrera en el cine al protagonizar junto a Joaquin Phoenix la segunda parte del Guasón, 'Joker: Folie à Deux', y 'Nace una estrella', que hizo junto a Bradley Cooper y por la que recibió un Óscar a Mejor canción original por 'Shallow'.

En el Super Bowl, la cantante interpretó una versión en salsa de su tema con Bruno Mars 'Die With A Smile' y bailó junto a Bunny el tema 'Baile Inolvidable'. (Lea también: A ritmo de salsa, así fue la presentación de Lady Gaga junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026)



AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

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