¡Ricky Martin se puso la 10! Así se vivió el eufórico final del Festival Cordillera 2026

Terminó una nueva edición del Festival Cordillera y en el Parque Metropolitano Simón Bolívar se sintió el poderío del rock, así como la calidez de los ritmos boricuas. El gran cierre se dio en el escenario principal de la mano de Ricky Martin, quien ante un lleno total interpretó durante más de una hora los mejores temas de su repertorio y luego el remate con Los Amigos Invisibles y Panteón Rococó con la fiesta encendida.

Por otro lado, el segundo día del evento también se caracterizó por la presencia de artistas femeninas en los diferentes escenarios. Invitados sorpresa, homenajes y nostalgia se tomaron el parque con miles de personas de todas las edades que estuvieron debatiendo a qué escenario ir después y, por ende, el artista al que se perderían por esa decisión.



Así se vivió el segundo día del Festival Cordillera

La jornada del último día de este Cordillera abrió con el mensaje y representación de Briela Ojeda en el escenario principal a las 2:00 de la tarde, mientras en el escenario Cotopaxi la banda de rock bogotana Árbol de Ojos vivió un gran regreso a los escenario, celebrando los 10 años de su álbum 'Regular'. "Esto no es un reencuentro, es un regreso", aclararon en el escenario, anticipando a los fans que no los extrañaban desde hace varios años que seguirán dando noticias sobre su música.

Más tarde fue el turno de Los Estrambóticos, banda mexicana que con 34 años de trayectoria llegó por primera vez a Colombia, y de Flor de Lava, una agrupación conformada por cinco cantautoras colombianas entre ellas una expresentadora de Noticias Caracol. Draco, Maite y Tan Biónica emocionaron al público en diferentes escenarios en una tarde que estuvo marcada por un buen clima.



En el escenario Cocuy, Jarabe de Palo llegó con su fusión con la voz de Pedro Capó y el lugar realmente pareció quedarse pequeño para los artistas. Las personas empezaron a llegar minutos antes para esperar el inicio del show, el cual terminó emocionando a los fans que lo vivían desde la parte de atrás rodeando los árboles. En diferentes momentos del show los músicos mencionaron al maestro Pau Donés, vocalista de la agrupación que murió en 2020 a causa de un cáncer de colon, además su voz sonó en el escenario mientras sus videos se proyectaban en las pantallas.



Foto: Colprensa

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Andrés Cepeda, por su parte, llegó al escenario principal a las 5:45 de la tarde ante un público que parecía no terminar e interpretó temas como 'Día tras Día', 'Bogotá', 'Lo mejor que hay en mi vida' y 'Besos usados'. El público respondió de manera positiva coreando cada uno de los temas del bogotano y exigiéndole que se quedara en el frente del escenario para que todos pudieran verlo, petición que él acató. Además, llevó dos invitados a su show: el primero el pianista Arthur Hanlon y la puertorriqueña Kany García.

Luego el metal sonó fuerte en Aconcagua de la mano de los españoles de Mago de Oz, quienes dejaron claro un importante mensaje: que todos sean libres. Temas como 'Molinos de viento', 'La costa del silencio' y 'Fiesta pagana' hicieron temblar el suelo. Por otro lado, en otro escenario, Bonka revivió la nostalgia dosmilera del tropipop interpretando 'La Mona', 'Traga maluca', 'El problemón' y hasta invitando a Sin Ánimo de Lucro al escenario.

Foto: Colprensa

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El rock mexicano llegó al escenario principal con Caifanes, quienes no solo escucharon temas como 'Afuera' y 'No dejes que' interpretado por miles de voces en Bogotá, sino que ellos dedicaron un espacio de su espectáculo para las víctimas del terremoto en Colombia, con una dedicatoria en las pantallas y unas palabras emocionantes. "Manizales, Cali, Valle del Cauca, la zona cafetera, les mandamos un abrazo solidario, mucha fuerza y resistencia", expresaron.

Kany García, luego de estar de invitada en la presentación de Andrés Cepeda, la puertorriqueña emocionó a un público que encontró consuelo y refugio en sus canciones, pero ella también sorprendió con la invitación a Carlos Vives a su presentación, con quien decidió interpretar 'Fruta fresca'.

Así llegó el turno de Ricky Martin en el escenario principal a las 10:15 de la noche, quien emocionó al público con clásicos de su repertorio como 'Vente pa' acá', 'Vuelve', 'Livin la vida loca', entre otras en medio de un show en el que tuvo varios cambios de vestuario y brilló el baile del boricua y sus bailarines. El cierre de Martin sin duda fue eufórico para los colombianos, cuando el artista salió al escenario con la camiseta 10 de la selección Colombia e interpretó 'La copa de la vida'. Mientras tanto, en el escenario Cotopaxi la fiesta estaba encendida con 'El pibe de mi barrio, 'La fuerza del amor' y 'Exigimos' de Doctor Krápula con un público que también colapsó el lugar.

Finalmente, el remate de esta edición del Festival Cordillera dividió al público entre los clásicos y el ska de Panteón Rococó y saltar con todo el sabor y la fiesta de Los Amigos Invisibles. La jornada cerró con miles de personas felices por haber disfrutado de un nuevo Cordillera con un cartel de artistas que representó a todas las generaciones y públicos latinoamericanos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co