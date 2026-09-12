Ed Maverick fue hospitalizado en Bogotá y no se presentará este sábado en el Festival Cordillera

El cantante mexicano Ed Maverick no podrá presentarse este sábado 12 de septiembre en el Festival Cordillera, que se realiza en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, debido a una complicación de salud que requiere valoración médica.

La organización del festival informó a través de sus redes sociales que el artista se encuentra actualmente hospitalizado en la capital colombiana. Según el comunicado, Ed Maverick está “bajo valoración médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a una infección aguda”.



El músico tenía prevista su presentación a las 4:30 p. m. en el escenario Aconcagua, uno de los espacios del festival. Sin embargo, ante su estado de salud, el show tuvo que ser cancelado de manera temporal.

“Lamentamos informar que Ed Maverick no podrá presentarse hoy en el Festival Cordillera, como estaba previsto a las 4:30 p. m. en el escenario Aconcagua”, señaló la organización en el comunicado publicado este sábado.



¿Ed Maverick se presentará el domingo en el Festival Cordillera?

El Festival Cordillera también explicó que, dependiendo de la evolución del artista, existe la posibilidad de que su presentación sea reprogramada para el domingo 13 de septiembre. “Si su evolución lo permite, intentaremos reprogramar su presentación para mañana domingo 13 de septiembre”, indicó el festival.



Nelda Piña reemplazará a Ed Maverick en el Festival Cordillera el sábado

Ante la ausencia de Ed Maverick, la organización anunció además un cambio en la programación. La agrupación Nelda Piña ocupará el horario que inicialmente estaba destinado al artista mexicano.



Finalmente, el Festival Cordillera envió un mensaje de apoyo al cantante y manifestó sus mejores deseos para su recuperación. Por ahora, la eventual presentación del artista este domingo dependerá de su evolución médica y de las indicaciones de los profesionales de salud.