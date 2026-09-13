La fiesta sigue: segundo día del Festival Cordillera con Andrés Cepeda, Kany García y Ricky Martin

Tras una jornada inaugural memorable, el Festival Cordillera encara el cierre de su edición con una segunda fecha cargada de romanticismo, nostalgia, pop de escala global y el indiscutible sello del rock y la canción latinoamericana. El gran encuentro sonoro en el Parque Simón Bolívar llega a su clímax el domingo 13 de septiembre, prometiendo una clausura legendaria a la altura de las grandes citas de la música del continente.

Si el primer día estuvo marcado por sonidos que fueron desde el rock de Andrés Calamaro hasta los ritmos caribeños y urbanos de Beéle y Sean Paul, este domingo el protagonismo se traslada hacia voces inolvidables y espectáculos de primer nivel global. Entre la constelación de estrellas que iluminarán la jornada, destacan de manera especial las presentaciones de Andrés Cepeda, Kany García y el mega show de Ricky Martin.



Los nombres estelares del domingo: Cepeda, Kany García y Ricky Martin

Andrés Cepeda:

Tras haberse presentado el día anterior junto a Poligamia en una reunión llena de nostalgia noventera, Andrés Cepeda regresa al escenario Cordillera, esta vez en solitario, para reencontrarse con su público como uno de los cantautores más amados de Colombia. Su show será una travesía por décadas de baladas, pop romántico y boleros que han acompañado a varias generaciones. Con un repertorio repleto de éxitos clásicos y contemporáneos, el bogotano ofrecerá uno de los momentos más íntimos y coreados de la jornada.



Kany García:

La cantautora puertorriqueña Kany García adueñará del escenario Aconcagua para regalar una noche de honestidad lírica y emoción pura. Reconocida por su capacidad para retratar el amor, el desamor y las causas sociales a través de letras profundas, Kany conectará con miles de asistentes mediante composiciones entrañables que van desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes, prometiendo un recital de altísimo nivel interpretativo.



Ricky Martin:

El encargado de encender la recta final del festival en el escenario Cordillera será nada menos que Ricky Martin. El astro boricua llega al Festival Cordillera con un espectáculo de clase mundial que combina su inconfundible energía en el escenario, una producción de primer nivel y un catálogo repleto de verdaderos himnos de la música latina. Desde sus grandes clásicos bailables hasta sus baladas más emblemáticas, su presentación promete hacer vibrar de principio a fin al público del festival.

Programación por escenarios y horarios (Domingo 13 de Septiembre)

Planifique su recorrido del domingo con los horarios detallados para cada escenario en formato de 12 horas:



Escenario Cordillera

Briela Ojeda – 02:15 PM - 03:00 PM

Draco (Draco Rosa) – 03:45 PM - 04:45 PM

Andrés Cepeda – 05:45 PM - 07:00 PM

Caifanes – 08:00 PM - 09:15 PM

Ricky Martin – 10:15 PM - 11:30 PM

Escenario Aconcagua

Estrambóticos – 03:00 PM - 03:45 PM

Tan Biónica – 04:45 PM - 05:45 PM

Mägo de Oz – 07:00 PM - 08:00 PM

Kany García – 09:15 PM - 10:15 PM

Panteón Rococó – 11:30 PM - 12:45 AM (Lunes)

EscenarioBulova Cotopaxi

Árbol de Ojos – 02:15 PM - 03:00 PM

Maite – 03:45 PM - 04:45 PM

Dante Spinetta – 06:00 PM - 07:00 PM

Vicente García – 08:00 PM - 09:00 PM

Doctor Krápula – 10:15 PM - 11:15 PM

Escenario Cocuy

Flor de Lava – 03:00 PM - 03:45 PM

Jarabe de Palo – 04:45 PM - 05:45 PM

Bonka – 07:00 PM - 08:00 PM

Diamante Eléctrico – 09:15 PM - 10:15 PM

Los Amigos Invisibles – 11:45 PM - 12:45 AM (Lunes)

Recomendaciones clave para el día de cierre

Para asegurar que tu experiencia en la segunda jornada del Festival Cordillera sea perfecta, recuerda seguir estas recomendaciones organizativas:



Acceso y horarios: Las puertas abren desde la 01:00 PM . El ingreso estará habilitado únicamente hasta las 12:00 AM . Es importante tener presente que la manilla Cashless sirve como sistema de pago dentro del predio, pero no reemplaza la boleta de entrada.

Las puertas abren desde la . El ingreso estará habilitado únicamente hasta las . Es importante tener presente que la manilla Cashless sirve como sistema de pago dentro del predio, pero no reemplaza la boleta de entrada. Requisitos y seguridad: Se realizarán requisas obligatorias en los accesos. Está prohibido el ingreso a personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. En el lugar no se tolerará ningún tipo de discriminación o violencia.

Se realizarán requisas obligatorias en los accesos. Está prohibido el ingreso a personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. En el lugar no se tolerará ningún tipo de discriminación o violencia. Elementos permitidos: Puede llevar su celular, powerbank , ropa cómoda, impermeable, gorra o sombrero, gafas de sol, protector solar (máximo 100 ml), gel antibacterial (máximo 100 ml) y termos vacíos. Los bolsos o morrales permitidos no deben superar las dimensiones de 30 x 30 x 15 cm, y los canguros o bolsas de mano pequeñas deben ser de máximo 16 x 11 cm.

Puede llevar su celular, , ropa cómoda, impermeable, gorra o sombrero, gafas de sol, protector solar (máximo 100 ml), gel antibacterial (máximo 100 ml) y termos vacíos. Los bolsos o morrales permitidos no deben superar las dimensiones de 30 x 30 x 15 cm, y los canguros o bolsas de mano pequeñas deben ser de máximo 16 x 11 cm. Bienestar y convivencia: Manténgase bien hidratado aprovechando los puntos de mínimo vital de agua y recarga energías en las zonas de comida. Cuide sus objetos personales en las zonas de mayor aglomeración, respete a la fauna silvestre del parque y diríjase al punto de atención de incidentes si presentas alguna falla con su manilla.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co