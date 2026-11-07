'Otros Mundos': Netflix confirma la precuela de 'Stranger Things' que se estrenará en 2028

El universo de Stranger Things se prepara para una importante expansión con la confirmación oficial de una nueva serie de acción. En el marco de la celebración anual del Stranger Things Day, llevado a cabo el 6 de noviembre de 2026, la plataforma Netflix anunció el desarrollo de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, un proyecto que transportará a los espectadores varias décadas atrás en la cronología de la famosa franquicia. La producción está prevista para estrenarse en todo el mundo durante el 2028.

Según la información compartida por la plataforma, la nueva serie se desarrollará en la década de 1950, situando su desarrollo mucho antes de los hechos protagonizados por el grupo de jóvenes en la ciudad de Hawkins, Indiana.

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Una mirada al origen de los peligros en los años 50

La nueva entrega explorará la mitología del "otro mundo" y los diversos peligros sobrenaturales que existieron durante décadas antes del desenlace de la historia principal. La trama se posicionará en la línea temporal incluso antes de los hechos narrados en Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro estrenada por la franquicia que profundizó en la juventud de Henry Creel durante 1959.



A diferencia de la producción original, esta precuela no estará centrada en Eleven ni en sus amigos. De acuerdo con el equipo creativo, la historia introducirá un elenco completamente nuevo de protagonistas y antagonistas, ofreciendo un escenario distinto, pero conservando la atmósfera de suspenso, misterio y aventura que caracterizó a la serie desde su debut en 2016.

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El equipo creativo detrás de la precuela

El proyecto cuenta con la supervisión de los creadores originales de la saga, Matt y Ross Duffer, quienes asumirán el rol de productores ejecutivos a través de su compañía Upside Down Pictures. La dirección showrunner y la escritura de los guiones estarán a cargo de Kate Trefry, creativa que ha formado parte del equipo desde la segunda temporada y que estuvo al frente del libreto de The First Shadow.

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Asimismo, la dirección de los tres primeros episodios de la serie estará en manos del cineasta británico Joe Wright, reconocido por películas como Orgullo y prejuicio, Expiación y Las horas más oscuras. También se confirmó que parte del rodaje se llevará a cabo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.

El impacto mundial de 'Stranger Things'

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Desde su lanzamiento en 2016, Stranger Things se ha consolidado como uno de los contenidos de mayor alcance en Netflix. Las primeras cuatro temporadas sumaron más de 1.200 millones de visualizaciones, posicionando a sus temporadas más recientes entre las producciones en inglés más vistas en la historia de la plataforma.

La llegada de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things en 2028 marcará una nueva fase en la expansión de este universo.