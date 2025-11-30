Personaje del Chavo del 8 tendrá su propia serie en HBO Max: ¿de quién se trata?

La serie El Chavo del 8 sigue siendo una de las producciones más populares de Latinoamérica, marcando a varias generaciones y cautivando a quienes la ven por primera vez. Recientemente, la producción volvió a estar en el centro de atención con el estreno de Chespirito: Sin Querer Queriendo, una bioserie desarrollada y transmitida por la plataforma HBO Max.



Chespirito llegó en junio de 2025, permitiendo a los fanáticos conocer detalles inéditos sobre la vida y trayectoria del actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, fallecido el 28 de noviembre de 2014 en Cancún. La emisión también reavivó diversas polémicas, como su matrimonio con Florinda Meza, y tuvo una gran recepción entre quienes crecieron viendo al icónico comediante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cinco meses después del lanzamiento de Chespirito, llega una buena noticia para los amantes del universo de El Chavo del 8, uno de los personajes más queridos, Don Ramón, tendrá su propia serie. A través de sus canales oficiales, la organización de HBO Max publicó el anuncio:

"¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del 8, muy pronto solo en HBO Max", se lee en la publicación, acompañada de una foto con el icónico gorro y frases representativas del personaje como “Con permisito dijo Monchito” y “tenía que ser el Chavo del 8”.



¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

Publicidad

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores, quienes se preguntan qué aspectos de la vida de Don Ramón se contarán. Una usuaria en X (antes Twitter) especuló: “Una de dos, o es la historia de Don Ramón cuando era boxeador y conoció a su difunta esposa, o es la historia de su tiempo ausente en la vecindad buscando trabajo”.

Otros fanáticos mostraron expectativas sobre el casting, esperando que el actor que interprete a Don Ramón tenga gran parecido con el original y que la serie mantenga la esencia del personaje, sin convertirla en una telenovela. Algunos incluso bromearon: “Con esto por fin podrá pagar los 14 meses atrasados”.

¿Cuándo se estrenará la serie de Ramón Valdés?

Hasta el momento, no se conoce la fecha de estreno oficial ni los detalles exactos de la trama, por lo que los fanáticos deberán estar atentos a futuras actualizaciones de HBO Max.

Publicidad

Lo cierto es que Ramón Valdés se convirtió en uno de los personajes más importantes y queridos de la vecindad, no solo por ser el padre de La Chilindrina, sino también por su papel como figura adulta frente a El Chavo y sus ocurrencias, como el famoso pago de la renta, que aún conectan con el público incluso después de su despedida del programa.

El actor y comediante, Ramón Valdés, falleció en México el 9 de agosto de 1988 a sus 63 años de edad, luego de padecer un fuerte cáncer de estómago que, lamentablemente se extendió hasta la médula espinal, pero su memoria quedó en el legado de su trabajo y en el corazón de sus fanáticos.

Otra buena noticia para los fanáticos del “Chespiritoverso” es el regreso de la comedia de Chespirito en formato animado con Los Colorado. Esta producción, con capítulos de aproximadamente 24 minutos, promete actualizar al querido héroe con una estética más moderna y nuevos personajes, y estará disponible tanto en HBO Max como en Cartoon Network.

Con estas dos nuevas propuestas, HBO Max busca mantener viva la esencia humorística que hizo reír a millones y que sigue vigente a pesar de las más de cinco décadas de su estreno.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL