Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
¿Qué está pasando entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada? Revelaron chats, videos y fotos

¿Qué está pasando entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada? Revelaron chats, videos y fotos

La expareja se ha tomado las redes sociales para atacarse mutuamente. Aída Victoria reveló que Juan David Tejada fue "agresivo".

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de oct, 2025
Juan David Tejada, novio de Aída Victoria Merlano
Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada -
Foto: @jdt21_5

