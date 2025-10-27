¿Qué está pasando entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada? Revelaron chats, videos y fotos

Tras confirmar públicamente su separación, un nuevo episodio se abrió en la relación entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido por los internautas como 'el agropecuario'. Ahora la expareja se está enfrentando públicamente en sus perfiles, luego de que la influencer asegurara que es la única que responde por Emiliano, el hijo que tuvieron juntos a finales del mes de julio.



¿Por qué están peleando Aída Victoria y Juan David Tejada?

Todo inició cuando la barranquillera publicó un video respondiendo al comentario de una seguidora que la criticaba por irse de viaje con otro hombre y dejar a su hijo solo. Aunque la respuesta nada tenía que ver con Tejada, padre del niño, el problema se dio porque Merlano aseguró que al ser ella la única que responde por su hijo nadie debería criticar su maternidad.

Eso inmediatamente hizo reaccionar a Juan David Tejada en su perfil de Instagram. El hombre publicó algunas historias de Instagram con un texto en el que expresó: "No me voy a dejar provocar de ningún jueguito a los que está acostumbrada. En algún momento las máscaras se caerán".

Aída Victoria también reaccionó inmediatamente y le exigió a su ex que mostrara las pruebas de que sí mantiene a su hijo. "Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado" y agregó que "tienes 20 día que ni preguntas por él".



Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada se atacan por redes sociales

Aunque Juan David Tejada aseguró que no caería en la polémica, acto seguido hizo un live con sus amigos en el que insistió en que no revelaría sus pruebas porque "desenmascararía" a su ex y no quería hacerlo. Pero después de esto publicó un audio que le envió Merlano meses atrás en el que ella le explicaba que, como lo acordaron, sacaría unos millones del dinero que le llegaba a él por publicidad para el coche y la ropa del niño.



Aída Victoria reaccionó a la publicación e su ex señalando que era "justicia divina". Señaló que la publicidad mencionada en el mensaje ella la negoció, editó y creó, pero que se publicó en el perfil de él porque "al ser mi pareja tenía un buen número de seguidores ... Le estás reafirmando al mundo que llevo tres meses manteniendo a tu hijo, sino que a lo largo de mi embarazo vivías de mi plata. Eres un bruto".



Pero el tema no terminó ahí, Juan David Tejada procedió a publicar unos videos en su perfil asegurando que todo lo que dice Aída Victoria Merlano es mentira y que ella quiere causar polémica porque a eso está acostumbrada. "¿Todas las parejas que hemos estado con ella somos malos, quién es el del problema, nosotros o ella?" y aclaró que, efectivamente, las publicidades que hizo fueron gracias a ella, pero que ella recibía el 50% de cada publicidad.

Tejada hasta aseguró que Merlano tiene "problemas mentales" y la criticó por sus anteriores relaciones que también terminaron en polémica. Entonces Aída Victoria procedió a revelar varios chats que tuvo con su ex, en los que mostraba las discusiones que sostuvieron y hasta el motivo por el que terminaron.

"Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca", se lee en uno de los mensajes que le envió. En sus capturas, Aída muestra que, faltando días para su parto y después del nacimiento de su hijo, Juan David Tejada no estaba con ella y se la pasaba de fiesta con sus amigos, llamándola a la madrugada y pidiéndole perdón borracho.

Cuando finalmente se separaron, la actitud del hombre cambió por completo y se enojaba porque tenía que anunciarse en la portería para ingresar a la casa de Aída. "Ha conocido mi parte buena y noble, pero ya veo que quiere conocer otra cosa ... No te equivoques conmigo que me empieza a dar rabia ... ya estás buscando lo que no se te ha perdido", le escribió Tejada en algunas ocasiones.

Después de esto ambos han guardado silencio y los seguidores están pendientes de un nuevo pronunciamiento; sin embargo, Juan David Tejada desapareció de las redes sociales y no queda claro si eliminó su cuenta o fue bloqueado por la plataforma.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL