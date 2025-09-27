En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada confirman que se separaron: "No fue por infidelidad"

Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada confirman que se separaron: "No fue por infidelidad"

A través de sus redes sociales, ambos confirmaron que ya no están juntos. Merlano dijo que tomó la decisión días después del nacimiento de su hijo.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Aída Victoria Merlano
Aída Victoria Merlano tuvo su primer hijo con Juan David Tejada -
Foto: @aidavictoriam

Publicidad

Publicidad

Publicidad