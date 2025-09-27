Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada confirman que se separaron: "No fue por infidelidad"

Tras varios días de rumores, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada decidieron confirmar que ya no están juntos. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la barranquillera, especialmente porque el hijo de la pareja nació apenas hace dos meses. Los famosos detallaron que terminaron su relación en "buenos términos".

Desde hace varios días los seguidores de la pareja estaban preguntando por qué ya no los veían aparecer junto y, por ende, empezaron a darse rumores de una posible separación. Efectivamente, las personalidades de redes sociales decidieron comunicar que su relación ya no va más.



¿Por qué terminaron Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El primero en dar un comunicado oficial al respecto fue Juan David Tejada, quien quiso aclarar la situación. "Mi gente sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación, claramente al ser relación pública ustedes tienen el derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios amarillistas".

Tejada resaltó que "ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana". De la misma forma, dejó claro que "no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi grande respeto y admiración para ella".



Momentos después del comunicado de Tejada, apareció Aída Victoria Merlano en sus historias de Instagram también con unas declaraciones al respecto. La barranquillera resaltó que había decidido manejar esta situación en privado y enfocarse en el cuidado de su hijo recién nacido, evitando el "show mediático" que estas situaciones suelen dar.

"No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático", escribió la famosa que ha pasado anteriormente por esta situación con otras relaciones públicas.

Merlano también reveló que la separación se dio poco después del nacimiento de su hijo, en el mes de julio. "Yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi post parto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos".



¿Cuánto duraron juntos Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La relación entre Aída Victoria Merlano y 'el agropecuario', como se llamó en un principio a Juan David Tejada, inició a finales de 2024, justo después de que la barranquillera atravesara una polémica ruptura con el 'streamer' Westcol. El vínculo entre los dos avanzó rápidamente, pues meses después se conoció que se casaron en una ceremonia indígena sin avisar a nadie.

De la misma forma, a pocos meses de comenzar su relación, en marzo de 2025, confirmaron que estaban esperando a su primogénito, Emi, quien nació el pasado 29 de julio.

