Verónica Hernández Gómez, representante de Antioquia, fue elegida como Señorita Colombia 2026 durante la velada de coronación que se realizó este lunes 16 de noviembre en Cartagena. Tiene 25 años, nació en Medellín, estudia Mercadeo, se desempeña como modelo profesional, y ahora tendrá la responsabilidad de representar al país en escenarios internacionales.

La nueva soberana se quedó con el título en la edición número 72 del Concurso Nacional de Belleza, una ceremonia que reunió a 26 candidatas de diferentes regiones del país en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala. La gala estuvo a cargo de Carolina Cruz y Andrea Tovar, quienes acompañaron las diferentes etapas de la competencia hasta conocer el nombre de la mujer que recibió la corona de manos de su antecesora.



Antes de la elección de Verónica Hernández, el título estaba en manos de María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, quien representó al Valle del Cauca y fue coronada en noviembre de 2025. La anterior reina no estuvo en Cartagena durante la ceremonia de este lunes, debido a que se encuentra en Japón representando a Colombia en Miss International. Por tanto, la coronación de Verónica Hernández Gómez estuvo a cargo de Daniella Álvarez, Señorita Colombia 2011, quien le entregó la corona como nueva soberana nacional.

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¿Quién es Verónica Hernández, Señorita Colombia 2026?

Verónica Hernández tiene 25 años y es oriunda de Medellín. Además de su trabajo como modelo profesional, adelanta estudios de Mercadeo, formación que busca complementar con su experiencia para impulsar iniciativas sociales. Durante su participación en el Concurso Nacional de Belleza, la representante de Antioquia planteó como uno de sus objetivos "dar visibilidad a iniciativas que acompañan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y generan oportunidades para las comunidades".



Su propósito también está relacionado con motivar a otras mujeres a reconocer sus capacidades y desarrollar sus proyectos personales y profesionales. De acuerdo con la presentación oficial de su candidatura, Hernández busca acercar el trabajo de las organizaciones sociales a nuevas audiencias y aprovechar los espacios de representación que ofrece el reinado para dar a conocer estas iniciativas. Con la corona nacional, Verónica Hernández asumirá diferentes compromisos sociales y de representación durante su año como reina, donde uno de los principales será llevar el nombre de Colombia a Miss International, concurso de belleza que tiene su sede en Japón.



Desde 2023, este certamen se convirtió en el principal escenario internacional para la ganadora del Concurso Nacional de Belleza. La relación entre Colombia y Miss International ha dejado resultados importantes. En 2025, Catalina Duque consiguió la corona en Tokio y se convirtió en la cuarta colombiana en ganar ese concurso. La nueva Señorita Colombia también tendrá la oportunidad de participar en las actividades sociales que desarrolla la organización y acompañar iniciativas enfocadas en el bienestar de diferentes comunidades.

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El cuadro de honor también quedó definido durante la velada: Sara Liseth Obregón Cortés, de Buenaventura, fue elegida virreina; Valentina Duque Estrada, del Valle del Cauca, obtuvo el título de primera princesa; Lucero Zuluaga Rubiano, de Huila, fue segunda princesa, y Etty Adriana Urresti Rivas, de Cauca, ocupó el puesto de tercera princesa.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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