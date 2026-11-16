Lista completa de nominados a los Grammy 2027: colombianos compiten en varias categorías

La cantante británica Raye encabezó la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por 'This Music May Contain Hope', seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, que se elevan a 11 para 'Lux', si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de mejor producción e ingeniería de grabación.
En cuanto a la música latina, los trabajos de Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso destacaron este lunes en las nominaciones de categorías latinas de los Grammy, con la cantante colombiana nominada a mejor álbum de pop latino y el dueto argentino al de rock o música alternativa.
El álbum de Karol G, 'No me arrepiento de sentir tanto', disputará el galardón con 'Femme Fatale', de Mon Laferte; 'Muda', de Carín León; '¿Dónde es el after?', de Rawayana, y 'Bendito Verano' de Elena Rose. Mientras que 'Free Spirits', de Ca7riel & Paco Amoroso, nominado a mejor álbum de rock y música alternativa latina, competirá con 'Taracá', de Jorge Drexler; 'La Vida Era Más Corta', de Milo J.; 'Juanesteban', de Juanes, y 'Shine' de Fito Páez.
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Asimismo, la canción 'Ahí', de Karol G, competirá con 'Hasta Jesús tuvo un mal día', de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting, en la categoría de mejor canción latina, junto a '¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler; 'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, y 'Niño' de Milo J, en la ceremonia del próximo 7 de febrero en Los Ángeles.
Ca7riel & Paco Amoroso suman otra nominación en mejor grabación remezclada con 'Beto's Horns (Fred remix)', en la que Fred again.. y Tom Norris firman la remezcla del tema de Fred again con el dúo argentino.
En la categoría de música urbana, los nominados fueron 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', de Rauw Alejandro; 'Omerta', de J Balvin y Ryan Castro; 'Hopi Sendé', de Ryan Castro; 'Omakase' de Álvaro Díaz; 'El Green Print: La Saga (Disc 1) Feid Vs Ferxxo', de Feid, y 'Do Not Disturb: Late Checkout', de Young Miko.
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Shakira y Burna Boy fueron nominados al Grammy a mejor interpretación de música global por su tema mundialista 'Dai Dai', que competirá con 'Porcelana', de Rosalía y Dougie F; 'Una Flor En Cada Estrella', de KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez; 'Varuvaai', de Devan Ekambaram y Susha, y 'Bando [Orquestal]', de Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo.
'Lo Que Me Falta Por Llorar', de Grupo Frontera; 'Aunque Me Duela', de Lupita Infante; 'La Madrina', de Mari Nobre; 'Dinastía (Deluxe)', de Peso Pluma y Tito Double P., y '¡Vida México!', de Carlos Rivera, consiguieron la nominación a mejor álbum de música mexicana, incluido el tejano.
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Para el mejor álbum tropical de la categoría latinos, competirán 'País Portátil', de Rubén Blades; Roberto Delgado & Orquesta; 'El Alma en Clave', de Luis Enrique; 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', de Fonseca; 'Más Que Palabras', de Grupo Niche y 'El Último Disco Vol. 1', de Carlos Vives.
La brasileña Anitta fue nominada al Grammy a mejor álbum de música global por 'EQUILIBRIVM', que competirá con 'Oriadé', de Davido; '¡¡Esperanza!!', de Angélique Kidjo; 'Starrgirl', de Ayra Starr, y temas de 'El amor es un reino'.
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Las candidaturas al mejor álbum de jazz latino fueron para 'Filin', de Melissa Aldana; 'Ao Vivo (Live)', de Eliane Elias; 'Monk Con Clave', de Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martínez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodríguez; 'Gonzalo Plays Pino', de Gonzalo Rubalcaba, y 'El Arte del Bolero Vol. 3' de Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Además, el mexicano Edgar Barrera está nominado a compositor del año, en el apartado no clásico. (Lea también: Latin Grammy 2026: así se lucieron los colombianos en la alfombra roja de los premios en Las Vegas)
Madonna, de nuevo nominada
Madonna regresará a la 69ª edición de los Grammy como candidata en cuatro categorías, 16 años después de su última nominación, según el anuncio realizado este lunes por la Academia de la Grabación. La Reina del Pop está nominada en los apartados a mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II', mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free' y mejor grabación de pop dance por 'Danceteria'. También aspira a mejor interpretación de dúo/grupo pop, por su colaboración con Sabrina Carpenter por 'Bring Your Love'.
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No obstante, Madonna quedó fuera de las categorías más importantes de la ceremonia, las de álbum, grabación y canción del año, según las nominaciones anunciadas en las cien categorías que premian los GRammy.
Además, su colaboración 'Love Sensation', con Kylie Minogue, consiguió una nominación a la mejor grabación remezclada, pero se le atribuye a Stuart Price, productor de su último álbum.
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La cantante de 68 años no recibía una nominación a estos galardones, considerados los más importantes de la industria musical, desde 2010, cuando 'Celebration' fue candidato a mejor grabación dance. Su último Grammy lo obtuvo en 2008, en la categoría de mejor video musical de formato largo, por 'The Confessions Tour' y, en total, la interprete neoyorquina cuenta con siete gramófonos dorados en toda su carrera.
'Confessions II' llega veinte años después de 'Confessions on the Dance Floor', con el que Madonna exploró el dance-pop y que ahora retoma en esta nueva entrega, en la que reivindica el poder liberador de la pista de baile.
Listado de nominaciones de las principales categorías en los Grammy
Grabación del año
- 'Man I Need' – Olivia Dean.
- 'Choosin' Texas' – Ella Langley.
- 'I Just Might' – Bruno Mars.
- 'Where is my husband!' – Raye.
- 'The cure' – Olivia Rodrigo.
- 'Berghain' – Rosalía, Björk y Yves Tumor.
- 'The Fate of Ophelia' – Taylor Swift.
- 'Dracula' – Tame Impala con Jennie.
Canción del año
- 'Berghain' – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).
- 'Choosin' Texas' – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).
- 'The cure' – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).
- 'Hate that i made you love me' – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).
- 'I Knew It, I Knew You' (de 'Toy Story 5') – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).
- 'Man I Need' – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).
- 'Risk it All' – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).
- 'Where is my husband!' – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).
Álbum del año
- 'Lost Weekend' – Phoebe Bridgers.
- 'The Art of Loving' – Olivia Dean.
- 'Dandelion' – Ella Langley.
- 'The Romantic' – Bruno Mars.
- 'This Music May Contain Hope' – Raye.
- 'You seem pretty sad for a girl so in love' – Olivia Rodrigo.
- 'Lux (Complete Works)' – Rosalía.
- 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift.
Mejor nuevo artista
- Angine de Poitrine.
- Geese.
- Ella Langley.
- Slayyyter.
- Sienna Spiro.
- Don Toliver.
- Remi Wolf.
- The Womack Sisters.
Mejor álbum vocal de pop
- 'The Art of Loving' – Olivia Dean.
- 'Petal' – Ariana Grande.
- 'The Romantic' – Bruno Mars.
- 'This Music May Contain Hope' – Raye.
- 'You seem pretty sad for a girl so in love' – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual
- 'Man I Need' – Olivia Dean.
- 'Risk It All' – Bruno Mars.
- 'Where is my husband!' – Raye.
- 'The cure' – Olivia Rodrigo.
- 'Sauvignon Blanc' – Rosalía
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
- 'Runaway' – Lady Gaga y Doechii.
- 'Bring Your Love' – Madonna y Sabrina Carpenter.
- 'Click Clack Symphony.' – Raye con Hans Zimmer.
- 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
- 'Dracula' – Tame Impala con Jennie.
Mejor álbum de música urbana
- 'Cosa Nuestra: Capítulo 0' – Rauw Alejandro.
- 'Omerta' – J Balvin y Ryan Castro.
- 'Hopi Sendé' – Ryan Castro.
- 'Omakase' – Álvaro Díaz.
- 'El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO' – Feid.
- 'Do Not Disturb: Late Checkout' – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop
- 'Blue Moon' – Zara Larsson.
- 'Danceteria' – Madonna.
- 'Life Boat' – Raye.
- 'Dance...' – Slayyyter.
- 'Too Easy' – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional
- 'A Couple Minutes' – Olivia Dean.
- 'For Good' – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
- 'Madwoman' – Laufey.
- 'I Hate The Way I Look Today' – Raye.
- 'All that's left' – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino
- 'No me arrepiento de sentir tanto' – Karol G.
- 'Femme Fatale' – Mon Laferte.
- 'Muda' – Carín León.
- '¿Dónde Es El After?' – Rawayana.
- 'Bendito Verano' – Elena Rose.
Mejor álbum de rock
- 'Vol.II' – Angine de Poitrine.
- 'Your Favorite Toy' – Foo Fighters.
- 'The Wow! Signal' – Muse.
- 'Foreign Tongues' – The Rolling Stones.
- 'Frozen Charlotte' – Jack White.
Mejor álbum de rap
- 'Dillagence II' – Busta Rhymes (& J Dilla).
- 'Am I the drama?' – Cardi B.
- 'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Rapsody.
- 'Octane' – Don Toliver.
- 'everything is a lot.' – Wale.
- 'Bully - Deluxe' – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
- 'Lo que me falta por llorar' – Grupo Frontera.
- 'Aunque Me Duela' – Lupita Infante.
- 'La Madrina' – Mari Nobre.
- 'Dinastía (Deluxe)' – Peso Pluma y Tito Double P.
- '¡Vida México!' – Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
- 'Filin' – Melissa Aldana.
- 'Ao Vivo (Live)' – Eliane Elias.
- 'Monk Con Clave' – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
- 'Gonzalo Plays Pino' – Gonzalo Rubalcaba.
- 'El Arte Del Bolero Vol. 3' – Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo
- 'Free Spirits' – CA7RIEL y Paco Amoroso.
- 'Taracá' – Jorge Drexler.
- 'La Vida Era Más Corta' – Milo J.
- 'JuanesTeban' – Juanes.
- 'Shine' – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical
- 'País Portátil' – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
- 'El Alma en Clave' – Luis Enrique.
- 'Antes Que El Tiempo Se Vaya' – Fonseca.
- 'Más Que Palabras' – Grupo Niche.
- 'El Último Disco Vol. 1' – Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global
- 'Varuvaaiy' – Devan Ekambaram con Susha.
- 'Una Flor En Cada Estrella' – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
- 'Bando [Orchestral]' – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
- 'Porcelana' – Rosalía y Dougie F.
- 'Dai Dai' – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
- 'Lost Boys' – Phoebe Bridgers.
- 'Storm' – Gener8ion y Yung Lean.
- 'Hate that i made you love me' – Ariana Grande.
- 'Click Clack Symphony' – Raye con Hans Zimmer.
- 'Berghain' – Rosalía con Björk y Yves Tumor.
Mejor álbum de teatro musical
- 'Chess the Musical'.
- 'The Lost Boys'.
- 'Ragtime'.
- 'Schmigadoon!'.
- 'Two Strangers (Carry A Cake Across New York)'.
Mejor portada de disco
- 'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
- 'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
- 'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
- 'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
- 'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica
- Tony Berg.
- Dernst «D'Mile» Emile II.
- Noah Goldstein.
- Miranda Lambert.
- Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
- 'Fabienk' - Angine de Poitrine
- 'Mátame' - Phoebe Bridgers
- 'Au Pays du Cocaína' - Geese
- 'Reliquia' - Rosalia
- 'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- 'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes
- 'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers
- 'Music, Fashion Film' - Charli xcx
- 'Getting Killed' - Geese
- 'The Mountain' - Gorillaz
- 'Lux (Complete Works)' - Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
- 'An American Dream?' - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
- 'Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
- 'Cuong: Orbital' - David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
- 'John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3”- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
- 'Pájaros Mágicos' - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
- Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)
- Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)
- Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)
- Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
- Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato
'Paco de Lucía, Music for Big Band (Live)' - Alex Conde
'In the Brass Palace' - Kurt Elling & WDR Big Band
'Jim McNeely Expeditions' - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely
'25 Years of Phatness' - Gordon Goodwin's Big Phat Band
'Oracles' - Helen Sung Big Band & Helen Sung.
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AGENCIA EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL