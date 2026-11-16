La vida de María Alejandra Sánchez, recordada por su participación en el 'Desafío The Box', cambió después de una pérdida familiar que la llevó a conocer un aspecto importante de su salud. Tras la muerte de su hermana Catherine, quien padeció cáncer de seno, la deportista y sus familiares decidieron someterse a pruebas genéticas para establecer si existía alguna predisposición hereditaria a desarrollar esta enfermedad. Los resultados confirmaron que Maleja y dos de sus hermanas son portadoras de una mutación en el gen BRCA2, una condición que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

A partir de ese diagnóstico, la exparticipante del reality comenzó a evaluar las medidas que podía tomar para proteger su salud. En una entrevista con el programa 'La Red', de Caracol Televisión, la mujer contó que tomó la decisión de someterse a una mastectomía preventiva, procedimiento mediante el cual le retirarán las glándulas mamarias, con intervención prevista para comienzos de 2027. "He tomado la decisión de operarme mis senos. Voy a quitarme las glándulas mamarias", explicó durante la conversación.



¿Por qué Maleja decidió retirarse las glándulas mamarias?

La muerte de Catherine fue uno de los motivos que llevó a Maleja a investigar si también tenía una predisposición genética al cáncer. Durante la entrevista recordó que, después del fallecimiento de su hermana, varios integrantes de su familia se realizaron exámenes para identificar posibles mutaciones hereditarias. "Mi hermana muere y, pues, con base en eso tomamos la decisión como familia de hacernos unos exámenes genéticos, en los cuales salimos positivas dos de mis hermanas al BRCA2", relató. La noticia también estuvo acompañada de incertidumbre, pues, aunque esperaba que los resultados fueran negativos, sabía que existía la posibilidad de tener la misma alteración genética.

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"Fue muy duro. Digamos que uno siempre guarda la esperanza de que le digan: 'No, tú no'. Pero en el fondo también sabía que había una gran probabilidad de que sí", contó. "No quisiera atravesar un dolor como el que pasó mi hermana y yo creo que uno de los consejos más grandes que ella me dio en vida es: si yo hubiera sabido esto, yo habría tomado esa decisión, me habría operado, habría tomado más precauciones", manifestó. La exparticipante del ‘Desafío’ explicó que su intención es evitar que su familia tenga que enfrentar nuevamente una situación similar. Para ella, la prevención también representa una manera de reducir el impacto que una eventual enfermedad podría tener en sus seres queridos.



Maleja también contempla una cirugía de reconstrucción

Aunque su principal objetivo es disminuir el riesgo de cáncer, la intervención también supone cambios en la apariencia de su cuerpo. Por esa razón, Maleja explicó que tiene previsto someterse a una cirugía de reconstrucción después de la mastectomía. La mujer reconoció que le preocupa cómo afrontará el proceso al mirarse al espejo y acostumbrarse a una imagen diferente. Por eso, contempla la posibilidad de utilizar implantes mamarios como parte de la reconstrucción. "No solamente quiero prevenir un cáncer, yo también quiero verme al espejo y reconocer mi cuerpo. Me parece que la parte estética, lo que tú ves frente al espejo, también impacta mucho en tu mente, en cómo te sientes, en cómo estás", explicó.



Según explicó, quiere realizarse el procedimiento porque considera que el cambio físico podría tener repercusiones en su bienestar emocional. "Yo quiero ponerme implantes, yo quiero tener una cirugía de reconstrucción, porque creo que el impacto psicológico al no tener senos y verme al espejo sin senos va a ser muy duro", señaló. La cirugía de reconstrucción hace parte de las decisiones que está evaluando mientras se prepara para la intervención principal, que tiene como propósito reducir el riesgo asociado con la mutación genética.



Otro de los aspectos que ha tenido que replantear es su deseo de convertirse en mamá. La exparticipante del reality contó que, antes de conocer el resultado de sus pruebas genéticas, contemplaba tener un hijo con su prometido. Sin embargo, el diagnóstico la llevó a pensar en las posibilidades de transmitir la mutación a un futuro hijo. Maleja explicó que una de las preocupaciones que tiene es que un hijo biológico pueda heredar el gen BRCA2 y enfrentar, años después, un mayor riesgo de desarrollar cáncer. "Yo sabiendo esto, no podría tener un hijo y vivir con la incertidumbre de en qué momento a mi hijo le puede dar cáncer o puede tener este gen o no", expresó. La mujer reconoció que esta situación le ha generado tristeza, especialmente porque era un proyecto que había conversado con su pareja.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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