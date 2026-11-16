Este lunes festivo 16 de noviembre se conocerá el nombre de la nueva Señorita Colombia 2026-2027. Como es tradición desde hace 92 años, la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza se realizará en Cartagena y reunirá a las 26 candidatas que buscan quedarse con el título.



La edición número 72 del certamen tiene como escenario el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala y se desarrolla bajo el concepto “Colombia, tierra de culturas”. De acuerdo con la programación divulgada por Señal Colombia, la transmisión está prevista hasta las 10:20 p.m.



¿A qué hora es la coronación de Señorita Colombia 2026?

La Noche de Elección y Coronación comenzará este lunes 16 de noviembre a las 8:00 p.m. en Cartagena. Durante la gala se elegirá a la representante que llevará el título de Señorita Colombia durante el periodo 2026-2027.

La nueva soberana sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca, quien obtuvo la corona en 2025.



¿Dónde ver la elección y coronación en vivo?

La ceremonia será transmitida por la señal abierta en directo y de manera gratuita por Señal Colombia. Según la información divulgada sobre la programación, el canal podrá sintonizarse a través de la televisión digital terrestre (TDT), su señal en vivo y diferentes operadores de televisión.

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Estos son algunos de los canales disponibles:



Claro TV: 128 y 1128 HD.

DirecTV: 137 y 1137 HD.

Movistar TV: 153 y 817 HD.

ETB Fibra: 266.

¿Cómo votar por la candidata favorita?

Este año, la velada estará presentada por Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015, y Carolina Cruz, quien fue Virreina Nacional en 1999.



Por su parte, el jurado calificador estará integrado por cuatro exreinas, Lina María Gaviria, Señorita Colombia 1995, Eileen Roca Torralvo, Señorita Colombia 2006, Natalia Navarro Galvis, Señorita Colombia 2009-2010, Natalia Ochoa Calle, Virreina Nacional 2014.

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Asimismo, una de las novedades de esta edición es la participación del público en la elección. La votación digital funciona como la calificación de un quinto jurado y representa el 20 % del puntaje total.

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Los seguidores pueden apoyar a su candidata a través de la plataforma 1VOTE, que ofrece paquetes de votos, y mediante la aplicación 1ZONE, que cuenta con una alternativa gratuita.

De acuerdo con la información divulgada por el certamen, la votación estará habilitada hasta las 8:00 p.m. de este lunes, hora en la que comienza la ceremonia.



¿Por qué la reina y la virreina de 2025 no entregarán la corona?

En esta edición, María Antonia Mosquera Carvajal, Señorita Colombia 2025, no estará presente para entregar la corona, debido a que se encuentra en Japón participando en Miss International. Por su parte, Valentina Olano Wightman, Virreina Nacional 2025, está en Vietnam, donde participa en Miss Charm.

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Por esta razón, ninguna de las dos podrá cumplir con el acto de entrega durante la ceremonia, y la corona podría ser entregada por alguna integrante de la corte real.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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