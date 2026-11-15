Falleció actor de 'Un detective en el kínder', película de Arnold Schwarzenegger: revelan la causa

El mundo del entretenimiento recibió la noticia de la muerte de Christian Cousins, actor estadounidense que alcanzó reconocimiento durante su infancia por su participación en la comedia 'Un detective en el kínder', protagonizada por Arnold Schwarzenegger. El artista falleció a los 43 años, luego de enfrentar una enfermedad hepática que, según confirmó uno de sus familiares, había afectado gravemente su estado de salud. Su hermanastro, Jonas Roeser, había comunicado la noticia el 22 de octubre a través de una publicación en redes sociales, en la que también se refirió a los problemas de salud que atravesaba Cousins.

"Christian había estado muy enfermo de una enfermedad hepática. Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría. Descansa en paz, Christian", escribió Jonas en el mensaje con el que confirmó su fallecimiento. La noticia llamó la atención de quienes recuerdan al actor por su aparición en una de las comedias estadounidenses más conocidas de comienzos de los años noventa. Aunque su trayectoria frente a las cámaras comenzó cuando era niño, Cousins se alejó posteriormente de la industria audiovisual y desarrolló su vida profesional en otro sector.



Christian Cousins y su participación en 'Un detective en el kínder'

Christian Cousins llegó a la pantalla grande en 1990 con Kindergarten Cop, conocida en español como 'Un detective en el kínder', producción en la que compartió créditos con Arnold Schwarzenegger, quien interpretó a John Kimble, un detective que debía hacerse pasar por profesor de jardín infantil para investigar un caso relacionado con un peligroso delincuente. Dentro de la historia, Cousins interpretó a Dominic, uno de los niños del jardín. Sin embargo, el personaje no fue representado únicamente por él, pues su hermano gemelo, Joseph Cousins, también participó en la producción y ambos se turnaron para interpretar el mismo papel.

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Antes de aparecer en Un detective en el kínder, Christian Cousins ya había tenido algunas experiencias en televisión. Durante su infancia participó en producciones como Highway to Heaven, Father Dowling Mysteries y The Prize Pulitzer, proyectos que le permitieron adquirir experiencia frente a las cámaras. También hizo parte del elenco de la serie Knots Landing, una producción televisiva estadounidense que se emitió entre 1979 y 1993. En esta ficción apareció junto a su hermano gemelo Joseph, con quien compartió otros trabajos durante los primeros años de su carrera.

