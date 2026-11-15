¿Qué le pasó a Beba en Stream Fighters 5? Video muestra momento en que se reacomoda el hombro

Un video del combate de Beba, exparticipante del Desafío 2024, en Stream Fighters 5 se ha convertido en uno de los momentos destacados de la quinta edición del evento organizado por el streamer colombiano Westcol. En las imágenes se observa cómo la creadora de contenido se acomoda el hombro en medio del enfrentamiento, después de que aparentemente se le saliera de su lugar, y vuelve a la acción.



Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba, participó en el cuadrangular femenino de la competencia, en el que también se enfrentaron Yaya Muñoz, Alexa Torrex y Karola Alcendra. Durante el combate, protagonizó una situación que llamó la atención de quienes seguían la transmisión: se dislocó el hombro mientras estaba en el cuadrilátero, pero con una valentía que quedó captada en cámara, se agachó y realizó un movimiento para acomodarse el brazo, algo que generó una ola de respeto por parte de los usuarios de redes sociales.

Pues, después de hacerlo, regresó al centro del ring para continuar con el enfrentamiento como si nada. Aunque la exparticipante del reality no consiguió avanzar hasta la definición del combate, el momento generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la determinación de Beba por continuar en la competencia.

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Beba participó en el Desafío 2024, también conocido como Desafío XX, su paso estuvo marcado por diferentes polémicas y por sus constantes manifestaciones de molestias relacionadas con una tendinitis durante las pruebas del programa.



a beba se le salio el hombro y se lo acomodo ella sola para seguir peleando 🤯 pic.twitter.com/EDXZU4UGfO — KICK Español (@kickespanol) November 15, 2026

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¿Cómo está Beba después de su participación en Stream Fighters 5?

Tras el enfrentamiento, Beba compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a lo ocurrido durante la pelea. La creadora de contenido contó que perdió la cuenta de las veces que tuvo que acomodarse el hombro y de los golpes que lanzó utilizando un solo brazo.

"No conté cuántas veces se me salió el hombro, no sé cuántas veces intenté volverlo a meter mientras peleaba, no sé cuántos golpes tuve que meter con un solo brazo, solo sé que en mi cabeza NO EXISTÍA la frase NO PUEDO", escribió.

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La exparticipante del Desafío también acompañó la publicación con la frase "Hasta el final" y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su participación y la apoyaron durante el evento.

"Gracias a ti por estar aquí siempre, ahí abajo del ring apoyándome, dándome ánimo, sufriendo conmigo. Te amo", le dedicó a su esposo junto a una fotografía en la que aparece junto a él.En las imágenes que compartió posteriormente se observa que mantenía el brazo inmovilizado.

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¿Quiénes ganaron los combates de Stream Fighters 5?

La quinta edición de Stream Fighters se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La cartelera reunió a creadores de contenido, influencers y figuras del entretenimiento en diez enfrentamientos, además de una exhibición de robots humanoides.

Estos fueron los ganadrores de los combates:



Yaya Muñoz: venció a Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz en el cuadrangular femenino, por decisión unánime.

venció a Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz en el cuadrangular femenino, por decisión unánime. Daren : derrotó a El Agropecuario en un combate que tuvo apenas cinco segundos de acción.

: derrotó a El Agropecuario en un combate que tuvo apenas cinco segundos de acción. Samantha Correa: venció a Cami Pulgarín por decisión dividida.

venció a Cami Pulgarín por decisión dividida. Andrea Valdiri: derrotó a La Divaza por decisión unánime, después de tres asaltos sin casco.

Emiro Navarro : se impuso ante Valentino Lázaro.

: se impuso ante Valentino Lázaro. Leandro Loaiza: venció a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer asalto.

venció a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer asalto. Reydelacity : superó a WeGotKicks.

: superó a WeGotKicks. Willito y Lonche: ganaron el enfrentamiento por parejas frente a Chanty y Samulx, por decisión unánime.

ganaron el enfrentamiento por parejas frente a Chanty y Samulx, por decisión unánime. JH de la Cruz: fue declarado ganador frente a Herrera, quien no pudo presentarse al combate. Posteriormente, se realizó una exhibición con Piquiña.

La jornada también estuvo marcada por el enfrentamiento entre los robots humanoides que representaban a Westcol y al cantante Blessd. El dispositivo de este último consiguió la victoria en el segundo asalto, después de dejar fuera de combate a su contrincante.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co