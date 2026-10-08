¿Quién fue Ana María Arango, la actriz colombiana que murió a los 76 años? Su paso por la televisión

Ana María Arango Cardinal, actriz bogotana y antropóloga de formación, murió este 8 de octubre a los 76 años. La mujer construyó una trayectoria de más de 50 años en las artes escénicas colombianas. La actriz colombiana Catherine Mira fue de las primeras en confirmar su fallecimiento: "Una gran actriz que despedimos. Gracias por cada personaje, cada interpretación. Siempre en nuestros corazones", escribió en su perfil de Instagram.

Arango hizo parte de producciones reconocidas por el público colombiano y trabajó con directores de distintas generaciones. Sus papeles en 'La Pola' y 'Francisco, el Matemático', son de los más recordados.