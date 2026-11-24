El universo se prepara para conocer a su nueva soberana de la belleza. Este martes 24 de noviembre se lleva a cabo Miss Universo 2026, en su edición número 75, que reúne a 116 candidatas de diferentes países y territorios que buscan quedarse con la corona y suceder a la mexicana Fátima Bosch. La ceremonia tiene lugar en San Juan, Puerto Rico, y los espectadores en Colombia podrán seguir la transmisión a través de televisión y plataformas digitales.



La noche de elección y coronación se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot, escenario que recibirá a las representantes internacionales en la jornada decisiva del concurso. La expectativa, en Colombia, también está puesta en la participación de María Alejandra López Pérez, quien lleva la banda de Colombia y buscará avanzar en las diferentes etapas de la competencia.



¿A qué hora es Miss Universo 2026 en Colombia?

La ceremonia de coronación de Miss Universo 2026 está programada para este martes 24 de noviembre. De acuerdo con la programación anunciada, la transmisión principal comenzará a las 8:00 p.m., hora de Colombia.

Antes de la gala, los espectadores podrán conectarse a las 7:00 p. m. para disfrutar de 'Celebrando Nuestras Reinas', un especial de Telemundo que antecederá la transmisión de la competencia.

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De esta manera, quienes quieran seguir la jornada desde el inicio podrán conectarse una hora antes de que comience la ceremonia principal y conocer los contenidos previos a la elección de la nueva Miss Universo.



¿Dónde ver Miss Universo 2026 en vivo desde Colombia?

Los seguidores del concurso de belleza tendrán diferentes alternativas para ver la edición número 75 de Miss Universo desde Colombia. La transmisión estará disponible a través de Telemundo Internacional, canal que hace parte de la oferta de televisión por suscripción. Asimismo, la organización del certamen contará con una transmisión a través de su cuenta oficial de YouTube.



Adicionalmente, quienes prefieran seguir la competencia desde plataformas digitales podrán consultar los canales oficiales de YouTube y las redes sociales de Telemundo y Miss Universe. Allí se publicarán contenidos especiales, entrevistas, imágenes y novedades relacionadas con la jornada.

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Otras opciones incluyen otras páginas de aficionados que transmiten la cermonia por canales como YouTube y TikTok.



¿Quién representa a Colombia en Miss Universo 2026?

La encargada de representar al país en esta edición es María Alejandra López Pérez, quien obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 durante la ceremonia realizada el pasado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla.

La representante de Risaralda tiene 32 años, nació en Pereira y es profesional en ingeniería industrial. Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó hace más de una década. En 2013 participó en el Concurso Nacional de Belleza, donde obtuvo el título de primera princesa, y ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana.

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Posteriormente, en 2015, fue elegida Miss Mundo Colombia y representó al país en Miss Mundo. En 2023 participó en Miss Grand International, competencia en la que alcanzó el segundo lugar como finalista y donde se llevó un gran favoritismo del público.

En una entrevista con el programa La Red. de Caracol Televisión, después de obtener la corona nacional, López Pérez habló sobre su perseverancia y el tiempo que lleva intentando cumplir su objetivo de llegar a Miss Universo.

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"Este ha sido mi sueño desde los 18 años, ha sido el objetivo, hemos tenido como varios caminos diferentes, pero todo eso me ha llevado nuevamente aquí", expresó.

También se refirió a las críticas que ha recibido por su edad y por su apariencia física. Sobre este último aspecto, reconoció que en el pasado intentó cambiar para encajar, pero aseguró que ahora se siente más cómoda con su imagen y su autenticidad.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co