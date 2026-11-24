Barranquilla está de fiesta ante el regreso de una de sus hijas insignia a nivel mundial: Sofia Vergara. La actriz, productora y empresaria barranquillera es, además, una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood y este martes 24 de noviembre está de nuevo en su ciudad natal para ser el centro de una agenda cargada de emotividad y reconocimientos oficiales.



La visita de la 'Toty' a Barranquilla no solo marca el reencuentro con sus raíces y su gente, sino también el momento en el que la actriz contemplará por primera vez y en persona la estatua de ella que se ubicó en su honor a orillas del río Magdalena. Una figura en bronce que le rinde homenaje a una de las estrellas más destacadas de la ciudad, a unos cuantos metros de la estatua de Shakira.



Así fue la bienvenida a Sofía Vergara en Barranquilla

La estrella arribó a Barranquilla en la tarde del lunes 23 de noviembre, específicamente en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Sofía Vergara llegó acompañada por su hijo Manolo y su madre, doña Margarita Vergara, bajo un cuidadoso protocolo de seguridad. A su llegada fue recibida por Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales del Distrito, quien la trasladó hacia un hotel ubicado en el norte de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la famosa registró en diferentes publicaciones la fiesta que se armó en el recorrido y a su llegada al hotel, donde la esperaban familiares y amigas de la infancia. El recibimiento íntimo incluyó una degustación de postres y dulces típicos de la región, entre ellos pudines y delicias a base de leche. “Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida”, escribió la actriz en sus redes sociales compartiendo detalles de la cálida bienvenida que tuvo.

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En la recepción también estuvo a reina del Carnaval de los Niños 2027, Isabella Daes García, quien asistió junto a su padre, el empresario Christian Daes. La soberana infantil le entregó un obsequio a la estrella, momento en el que Vergara la llamó cariñosamente “su tía putativa” y juntas improvisaron un baile a ritmo de cumbia y mapalé ante los presentes, demostrando que el arraigo costeño de la actriz permanece intacto. "¡En Barranquilla se baila así!”, agregó la 'Toty' en otro posteo.



¿Por qué Sofía Vergara está en Barranquilla?

El motivo principal de la estancia de la actriz es atender la invitación oficial de la Alcaldía Distrital, liderada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, para rendirle un homenaje institucional por su exitosa trayectoria artística y por elevar el nombre de la ciudad a escala global.



Durante la ceremonia oficial, la actriz Sofía Vergara recibirá dos de las más altas exaltaciones que otorga la capital del Atlántico. En primera medida el Gobierno Distrital le dará el título de 'Barranquillera Ilustre' a la famosa por su distinguida carrera en la televisión y el cine internacional, destacando su autenticidad y liderazgo. Además, también recibirá el 'Turbante de la tradición', la máxima distinción concedida por la organización del Carnaval de Barranquilla a personalidades ilustres que promueven y enaltecen el patrimonio cultural caribeño en el mundo.



El acto central está programado para el martes 24 de noviembre a las 5:30 p. m. justo al pie de la escultura en el Gran Malecón del Río. La celebración contará con la puesta en escena folclórica titulada “Barranquilla entre fantasía y tradición”, concebida bajo la dirección artística de Pedro Díaz. El espectáculo, con una duración aproximada de 10 minutos, reunirá a 50 hacedores del Carnaval e incluirá muestras emblemáticas para celebrar a la barranquillera.



Sofía Vergara verá por primera vez en persona su estatua

Uno de los momentos más aguardados de su visita es su primer encuentro cara a cara con su escultura monumental. La estatua fue develada oficialmente el 10 de julio de 2025 con motivo de su cumpleaños número 53; sin embargo, en aquella oportunidad la actriz no pudo asistir de manera presencial y agradeció el gesto a través de un emotivo mensaje digital.

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El monumento de Sofía Vergara fue elaborado 100% en bronce con estructura interna de hierro, alcanza una altura de 7,5 metros y tiene un peso total de 5,5 toneladas. Fue creado por el maestro Yino Márquez, quien trabajó durante siete meses en su taller con el apoyo de seis estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte (EDA).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co