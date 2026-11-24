La presentación de Anuel AA en el Vive Claro de Bogotá sigue generando reacciones. Luego de las críticas de los asistentes por el retraso del artista y la duración de su espectáculo, que fue de aproximadamente 50 minutos, el cantante puertorriqueño publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar lo sucedido y anunciar una nueva presentación gratuita en la capital. A través de sus historias de Instagram, el intérprete reconoció que hubo una falla en la organización de su presentación y señaló a una persona de su equipo de trabajo como responsable del error que habría provocado el inconveniente con los horarios.

En su pronunciamiento, Anuel aseguró que tenía información equivocada sobre la programación del evento. Según explicó, en su agenda aparecía como un festival y le habían indicado que debía subir al escenario a las 11:30 de la noche. "Hubo un error bien grande que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos", escribió el artista. El cantante también afirmó que, cuando llegó al escenario, recibió indicaciones de que todo estaba en orden. Sin embargo, su presentación terminó antes de lo esperado debido a la intervención de las autoridades. "Yo me bajé de la tarima como me bajé porque la Policía ya me iba a tumbar la música a la mala y me iban a desconectar el sonido", explicó.



Anuel AA anuncia concierto gratuito en Bogotá: ¿cuándo será?

Además de ofrecer su versión de lo ocurrido, Anuel anunció que regresará a Bogotá para realizar un concierto gratuito, con el propósito de compensar a los seguidores que quedaron inconformes con su presentación en el Vive Claro. El artista indicó que dará a conocer los detalles de este espectáculo cuando anuncie su próxima gira, denominada 'Real Hasta la Muerte 2'. Por ahora, no confirmó una fecha, el escenario en el que se realizará ni las condiciones para ingresar al evento.

Publicidad

"Bogotá, para los que de verdad son mis fanáticos, cuando yo anuncie la gira de 'Real Hasta la Muerte 2' les voy a anunciar el concierto gratis para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien", manifestó. La promesa de una nueva presentación llega después de que varios asistentes cuestionaran el tiempo que tuvieron que esperar para ver al cantante y que el espectáculo terminara después de aproximadamente 50 minutos. La situación generó molestia entre quienes habían pagado sus entradas para el evento.



En el mismo mensaje, el puertorriqueño sostuvo que, de haber dependido exclusivamente de él, habría preferido cancelar el espectáculo y buscar otra fecha, en lugar de presentarse durante un periodo más corto del previsto. "Si fuera por mí, yo no cantaba y mandaba a que les devolvieran el dinero a los fanáticos y reprogramábamos la fecha", aseguró.



El cantante anuncia consecuencias por el error en su equipo

Anuel también se refirió a las medidas que, según dijo, se tomarán dentro de su empresa después de lo ocurrido en Bogotá. El artista aseguró que la falla tendrá consecuencias para los responsables y dejó claro que buscará corregir los problemas que afectaron el desarrollo del concierto. "Del mismo tamaño de la falla son las consecuencias en mi empresa", advirtió.



Por el momento, el anuncio del concierto gratuito no está acompañado de información logística ni de una fecha confirmada. Los detalles dependerán de la presentación oficial de su gira 'Real Hasta la Muerte 2'. Mientras tanto, sus seguidores en Bogotá esperan conocer cómo se organizará el nuevo espectáculo y qué condiciones deberán cumplir para asistir a la presentación que el cantante prometió realizar sin costo.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL