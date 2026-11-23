El mundo del entretenimiento está conmocionado ante el posible regreso musical de Britney Spears. Medios internacionales han reportado que la artista estadounidense realizó un inesperado viaje al Reino Unido y, aparentemente, hizo una reserva de un estudio de grabación privado. Todo esto ocurre en la plena celebración del aniversario número 25 de uno de sus discos más emblemáticos.



Los rumores del regreso musical de Britney Spears

Según los reportes del diario The Sun la artista estadounidense de 44 años aterrizó en la capital británica el jueves 19 de noviembre de 2026, instalándose junto a su equipo más cercano en un exclusivo hotel de cinco estrellas situado en el centro de Londres. Esta es la primera vez que Spears llega a suelo británico en ocho años, desde que se presentara en 2018 como parte de su gira 'Piece of Me'.

Fuentes citadas por el medio señalaron que Spears habría reservado un espacio de grabación privado en Londres para experimentar con absoluta discreción maquetas inéditas. El objetivo de este retiro creativo fuera de Estados Unidos sería trabajar lejos del escrutinio mediático de Hollywood en la preparación de lo que constituiría su décimo álbum de estudio.

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La propia cantante confirmó su presencia en la ciudad a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram. En un video grabado a su llegada, la intérprete se mostró entusiasta, bromeó intentando imitar el acento británico y comentó la intensa lluvia londinense. "Hace muchísimo tiempo que no voy a Londres. ¡Aquí vamos! Está lloviendo a cántaros afuera", expresó la Princesa del pop en sus redes sociales al llegar.



Britney Spears compartió imágenes recorriendo el West End en un vehículo con chófer. Sin embargo, en sus publicaciones Spears señaló que su viaje se debe a reuniones de trabajo para su marca de joyería personal, B Tiny, y jo hizo ninguna mención a sesiones de grabación. Hasta la fecha, ni la artista ni sus representantes oficiales han emitido un comunicado que confirme la producción de un nuevo disco.



¿Qué ha dicho Britney Spears sobre regresar a la música?

A pesar del entusiasmo de la comunidad de seguidores y del análisis de los medios de comunicación, la posibilidad de un álbum de regreso de Spears es algo que la misma cantante ha descartado en diferentes pronunciamientos públicos. En enero de 2024, la cantante fue categórica al salir al paso de especulaciones similares en sus redes sociales, afirmando: "¡Nunca volveré a la industria de la música!".



Sin embargo, la artista sí ha revelado que no ha perdido el interés en hacer música. "Soy escritora fantasma y, sinceramente, disfruto haciéndolo así", reveló Spears en enero de 2024, subrayando su preferencia por escribir por pura diversión y sin la presión corporativa de la industria discográfica.

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Su último álbum de estudio completo fue 'Glory', lanzado en agosto de 2016. Aquel trabajo fue recibido con elogios por la crítica especializada al mostrar una faceta vocal más madura y versátil, pero marcó el inicio de una prolongada pausa en la publicación de producciones de larga duración. A lo largo de los últimos 10 años la actividad musical de la cantante se ha limitado a lanzamientos puntuales y colaboraciones estratégicas.

En 2022 lanzó 'Hold Me Closer' un dueto realizado junto a Sir Elton John y que fue su primer regreso a las listas de éxitos tras la finalización de su tutela legal. Al año siguiente colaboró con el productor y vocalista will.i.am. en 'Mind Your Business'.

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Finalmente, en este 2026, se cumplieron los 25 años del lanzamiento de su álbum 'Britney', su tercer álbum de estudio, por el cual lanzó una edición especial conmemorativa. En la cualincluyó temas inéditos rescatados de las sesiones originales de 2001 como 'Am I a sinner', 'When I say so', 'Right now (taste the victory)', 'My big secret' y 'She'll Never Be Me'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co