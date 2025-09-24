Rihanna se convierte en mamá por tercera vez, tuvo a su primera niña

Llegó la primera niña a la familia de Rihanna y A$AP Rocky. A través de redes sociales la pareja confirmó que se convirtieron en padres por tercera vez, pero en esta ocasión llegó a sus vidas su primera niña, a quien decidieron llamar Rocky.

La noticia fue confirmada en la cuenta oficial de Instagram de Rihanna, donde la famosa posó cargando a la bebé con muchos detalles en rosa pastel desde la ropa y en lo que las rodea -hasta las uñas de la famosa son de ese color-. La cantante, con su cabello negro y largo, la contempla sin mirar a la cámara.

"Rocki Irish Mayers", escribió la intérprete de 'Diamonds' revelando el nombre completo de la nueva integrante de su familia y también señaló que la bebé nació el pasado 13 de septiembre, pero hasta ahora confirman la feliz noticia a sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se hizo tendencia mundial y los internautas felicitan a la cantante por la llegada de su primera hija.



¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos varones: RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot, nacido en agosto de 2023. La pareja anunció de manera sorpresa en medio de la pasada MET Gala que estaban a la dulce espera de su tercer hijo.



¿Rihanna y A$AP Rocky están casados?

Además del anuncio de la llegada de la primera niña a la familia, Rihanna y A$AP Rocky también son noticia internacional luego de que el rapero diera a entender en una entrevista que está casado con la cantante, madre de sus tres hijos. Ambos se han construido en una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula internacional.

Los cantantes comenzaron su romance a finales de 2019, aunque se conocían desde 2012, pero tan solo hicieron pública su relación en 2021. Desde entonces, también han hecho inolvidables los anuncios de la espera de sus hijos. Pero no han revelado nada sobre matrimonio, hasta ahora.

A$AP Rocky concedió recientemente una entrevista a la revista 'Elle' en la que habló sobre la emocionante espera de este tercer bebé. En medio de la conversación, la periodista le cuestionó al rapero si no tenía planes de convertirse en el esposo de Rihanna, a lo que respondió desafiante: "¿Cómo sabes que no lo soy ya?". Ante la insistencia de la periodista por aclarar el tema, él decidió cerrar diciendo: “Aún no voy a confirmarlo".

