Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta como escritora con su primer libro

Con solo 12 años, Salomé Rodríguez Ospina es reconocida en redes sociales por sus habilidades en la danza y el deporte. Sin embargo, recientemente la joven sorprendió al anunciar su incursión en el mundo de la literatura. A través de sus plataformas digitales, la hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina reveló que ha estado trabajando en un proyecto que hoy se materializa: su primer libro.

En un video compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores, Salomé se mostró muy emocionada al sostener por primera vez el ejemplar físico de su obra. La noticia no solo resalta por su corta edad, sino por la profundidad de los temas que decidió abordar en su narración, la cual mezcla elementos de ficción con sus propias vivencias y emociones.



El descubrimiento de una pasión oculta por la escritura

Para muchos, la faceta literaria de Salomé era desconocida, ya que sus redes sociales suelen centrarse en sus rutinas de entrenamiento y coreografías. Al presentar su obra, la joven autora confesó: “Hola, pasaba por aquí a saludarlos y como ustedes saben mis dos pasiones son el volley y el baile, pero muchos no saben que a mi me encanta escribir”.

Este lanzamiento editorial, titulado 'Las aventuras de Sami en Costarena', representa un sueño que nació de la imaginación y la escritura espontánea en cuadernos personales. Al ver el resultado final, Salomé expresó con asombro la realidad de su nuevo título profesional: “Amo el volley. Amo bailar y ahora… también soy escritora. Todavía no puedo creer que mi historia hoy sea un libro. Un libro de verdad”.



Sami y el desafío de la perfección en Costarena

La trama del libro se sitúa en un entorno imaginario llamado Costarena, donde la protagonista, Sami, una niña de 12 años, debe lidiar con las presiones típicas de su etapa de vida. La sinopsis describe a un personaje que, al igual que su creadora, tiene intereses diversos y un entorno familiar cercano, incluyendo a su perro Romeo y a una prima llamada Clara, a quien ve como una heroína.

La historia aborda un tema sensible para la juventud actual: la carga mental que genera la búsqueda de la perfección. Según el texto oficial de la obra, “Sami tiene 12 años, un perro llamado Romeo, una prima-heroína llamada Clara y un pequeño (gran) problema: cree que tiene que ser perfecta”. La narrativa explora cómo la protagonista intenta equilibrar sus responsabilidades en el ballet, el voleibol y las tareas escolares, mientras siente el peso de las expectativas ajenas.



Una lección sobre el derecho a equivocarse

El propósito de Salomé al escribir este libro es dejar una enseñanza sobre la resiliencia y la autoaceptación. El relato muestra cómo Sami descubre que no es necesario cumplir con todos los estándares ni hacerlo todo de manera impecable. “Este libro es para recordarnos que los errores no son el fin del mundo, que está bien cambiar de opinión y siempre podemos empezar de nuevo. Yo también sigo aprendiendo igual que tú”, dijo.

Salomé Rodríguez reveló detalles sobre su vida en Estados Unidos - Foto: @salomerodriguezospi

El apoyo incondicional de James Rodríguez y Daniela Ospina

A pesar de que James Rodríguez y Daniela Ospina llevan años separados, han mantenido una relación cordial y respetuosa en la crianza de su hija, lo cual se reflejó nuevamente en este logro. Ambos padres reaccionaron con orgullo a la noticia, apoyando la publicación en redes sociales. Daniela Ospina, en particular, compartió un mensaje cargado de emoción en la sección de comentarios de la publicación de Salomé.

La empresaria manifestó su agradecimiento por ser parte del proceso de guía de su hija: "Siempre claras con el propósito de vida que Dios nos puso... Gracias hija por dejarme guiarte...". Este respaldo familiar, ha sido fundamental para que Salomé se sienta segura de compartir sus historias personales con el mundo. En la publicación también se pueden leer mensajes de su tía y abuela paterna.

Con este debut, Salomé Rodríguez Ospina inicia una trayectoria literaria que complementa su vida entre canchas de voleibol y estudios de danza, mostrando que su capacidad creativa no tiene límites.