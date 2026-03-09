Exparejas de Britney Spears se pronuncian a favor de la cantante tras su arresto

El arresto de Britney Spears en California por manejar bajo los efectos del alcohol ha dado mucho de qué hablar. En medio de la polémica, algunas de las exparejas de la estrella pop se han solidarizado con ella y con lo ocurrido, pidiendo a la prensa y a la comunidad de internet respeto hacia la situación que enfrenta la famosa.



¿Qué dijeron las exparejas de Britney Spears sobre su arresto?

Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor de origen iraní Sam Asghari, esposo de la cantante entre 2016 y 2023. El famoso concedió una entrevista a Fox News en la que mencionó la situación legal de su expareja.

Uniéndose a los pedidos del representante legal y familiares de Spears, Sam Asghari solicitó privacidad para su expareja, recordando especialmente que en el pasado la artista sufrió problemas en su salud mental en el pasado a causa de la exposición pública.

"Cuando se trata de personas que cometen errores, lo entiendo. Creo que todos merecen privacidad y espero que la prensa haya aprendido de lo ocurrido en el pasado, que le den la privacidad que necesita", señaló el actor.



Sumado a esto, Kevin Federline, esposo de 'La princesa del pop' durante tres años, entre 2004 y 2007, y padre de los dos hijos de la artista también decidió romper el silencio sobre lo que está atravesando Spears.



Federline se pronunció a través de su abogado, Mark Vinvent Kaplan, quien envió un comunicado público a TMZ. "Kevin espera lo mejor para Britney. Y si necesita ayuda, espera que ella no se resista ni quienes intentan colaborar con ella", señaló.



¿Qué pasó con Britney Spears?

El miércoles 4 de marzo en horas de la noche se conoció que Britney Spears fue detenida por las autoridades de California por conducir bajo los efectos del alcohol. La actriz y cantante fue liberada al día siguiente y se han conocido pocos detalles sobre lo ocurrido con ella después del arresto.

Sobre las 9:00 de la noche, las autoridades reportaron un carro BMW sedán negro conduciendo con exceso de velocidad, frenando abruptamente y cambiando de carril indiscriminadamente. Las unidades detallaron que por la manera de conducir de la persona, de quien en ese momento desconocían su identidad, se podía interpretar que estaba bajo los efectos del alcohol.

El informe señala que Britney Spears fue detenida sobre las 9:30 de la noche del miércoles y trasladada hasta una cárcel del condado de Ventura, en California. Oficialmente la 'Princesa del pop' fue fichada poco después de las 3:00 de la madrugada del jueves.

Algunos medios han señalado que la famosa fue hospitalizada tras ser detenida. Lo que ha trascendido es que, tras su detención la artista fue trasladada a un hospital cercano para una evaluación médica y la toma de pruebas de sangre, un procedimiento común cuando hay sospecha de alcohol o sustancias en el organismo.

TMZ informó que tras varias horas de arresto, la intérprete de 'Toxic' fue liberada a las 6:07 de la mañana del jueves 5 de marzo. Agregaron por fuentes consultadas que la artista se mostró visiblemente afectada y pasó gran parte del tiempo llorando mientras permanecía en la celda. A pesar de su liberación, se ha indicado que Spears deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

