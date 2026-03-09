Hija de Michael Jackson acusa a administradores del patrimonio de su padre de "desperdiciarlo"

Una vez más el legado musical y la historia de vida de Michael Jackson se ven opacados por un pleito legal, esta vez en los tribunales de Los Ángeles. Esto ocurre luego de que Paris Jackson, hija del cantante, intensificara su ofensiva legal contra las personas que administran el patrimonio de su padre. la Mujer de 27 años los ha acusado de una gestión ineficiente y de tácticas dilatorias que están consumiendo los recursos de la herencia.



¿Por qué está demandando Paris Jackson?

Esta disputa legal inició hace ya un tiempo; sin embargo, alcanzó un nuevo punto el pasado 26 de febrero cuando la hija de Michael Jackson presentó una oposición formal ante un tribunal de Los Ángeles. Lo que alega la heredera del 'Rey del pop' es que un “desperdicio de recursos” por parte de los administradores John Branca y John McClain.

Según los documentos presentados por sus abogados, los ejecutores han buscado que el proceso judicial sea lo más “costoso y prolongado posible” para ella.

Paris sostiene que los administradores utilizaron una moción anti-SLAPP —una herramienta diseñada para proteger contra demandas que buscan frenar la participación pública— como una táctica de distracción. Aunque el tribunal inicialmente concedió dicha moción, la defensa de la artista alega que esta medida no tuvo un impacto real en el fondo del litigio, funcionando únicamente para causar retrasos y elevar las facturas legales.



Lo que pide ahora la hija de Michael Jackson es mayor control y transparencia judicial sobre cómo se calculan y cobran los honorarios legales dentro de la gestión del patrimonio. Para ser más específicos, la modelo presentó una "petición para rescindir", la cual modificaría el proceso mediante el cual los administradores solicitan el pago de sus abogados con los fondos del legado del 'Rey del pop'.



Además, la joven de 27 años se opone frontalmente al pago de aproximadamente 115.000 dólares en nuevos honorarios legales reclamados por los administradores. Sus abogados argumentan que los ejecutores permitieron que dos de los mismos bufetes que ya habían recibido pagos cuestionables atacaran a Paris legalmente, cobrando un total adicional de más de 115 mil dólares por este trabajo que ella describe como de "interés propio".



¿Quiénes administran el legado de Michael Jackson y qué dicen al respecto?

Desde el fallecimiento de Michael Jackson en 2009, el vasto patrimonio del cantante ha estado bajo la supervisión de John Branca y John McClain. Ambos han sido figuras clave en la recuperación financiera del legado del 'Rey del Pop'; sin embargo, ahora disputan con una de las herederas del artista.

Ante las acusaciones de Paris, Branca y McClain han defendido su gestión, asegurando que cada gasto está plenamente justificado por el tiempo y el esfuerzo invertidos en responder a las peticiones legales de la propia Paris. Detallaron, por ejemplo, que moción anti-SLAPP que solicitaron en enero de 2026 derivó en 93.000 dólares en honorarios y 1.238 dólares en costos derivados.

Hasta octubre de 2025, se reveló que Paris Jackson ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios provenientes del legado de su padre.

Este conflicto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tensión constante entre los hijos de Jackson y los ejecutores designados por el testamento del cantante. Mientras los administradores sostienen que sus acciones legales protegen la integridad del patrimonio, Paris insiste en que la falta de transparencia y los elevados costos legales están erosionando innecesariamente la fortuna que su padre dejó para sus herederos.

Por ahora, la batalla continúa en los tribunales, donde un juez deberá decidir si los honorarios solicitados por Branca y McClain son razonables o si, como afirma Paris, representan un abuso de poder administrativo.

