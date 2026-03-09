Hijo de Tom Hanks logró salir de Medellín tras una semana "atrapado": ¿qué le pasó?

A través de sus redes sociales, Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks, informó a sus seguidores que tras más de una semana "atrapado" en Medellín, finalmente logró regresar a los Estados Unidos.



Chet Hanks regresó a Estados Unidos

Luego de que el 27 de febrero Chet Hanks anunciara en su Instagram que estaba "varado" en Colombia, tras no poder abordar un vuelo de regreso a su casa. En su perfil registró a lo largo de los días lo que vivió y disfrutó en la capital de Antioquia, a pesar del problema que implicaba para él no poder salir del país.

El también actor aprovechó el tiempo extra para disfrutar de la rumba en la capital paisa, también para ir al gimnasio y hasta para hacerse un nuevo diseño de sonrisa. Constantemente Hanks compartía historias de Instagram en las que les decía a sus seguidores que no se preocuparan por él, que estaba bien.

Finalmente, el fin de semana el famoso logró retornar a su país. Aunque no reveló en sus publicaciones cómo logró abordar un viaje de regreso a Estados Unidos, sí mostró en sus historias de Instagram que el 8 de marzo ya estaba en Miami, Florida, y este 9 de marzo logró llegar a su casa en Los Ángeles.



"A toda la gente aquí en Colombia, muchas gracias por atenderme. Aquí es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Las vistas, la naturaleza, las chicas, la gente, la ciudad, Medellín, te amo siempre, a todo Colombia. No puedo esperar a venir otra vez. Gracias por todo y gracias a Dios siempre", expresó en su último video despidiéndose del país.



¿Por qué quedó atrapado el hijo de Tom Hanks?

El pasado 27 de febrero, en su cuenta de Instagram el hijo de Tom Hanks contó que cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a su casa en Estados Unidos, no se lo permitieron.

Según detalló el también actor, decidió retrasar su regreso a Norteamérica, luego de un viaje a Puerto Rico, y viajar a Colombia, país en el que también tiene grandes amigos.

Tras algunos días compartiendo en 'La ciudad de la eterna primavera', cuando finalmente se disponía a abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos, se encontró con una gran problema. "Estoy viajando con mi pasaporte griego porque tengo doble ciudadanía. La razón por la que no usé mi pasaporte estadounidense es porque está a punto de vencer y, a veces, no te dejan entrar al país si está por vencer, incluso si todavía no ha expirado. Así que usé el pasaporte griego".

Al tener un pasaporte griego y no el estadounidense, Chet Hanks no pudo abordar el vuelo desde Medellín hacia los Estados Unidos. En el aeropuerto de Medellín le indicaron que para poder viajar hacia los Estados Unidos con un pasaporte extranjero, debía presentar su green card, documento que él no tiene por ser ciudadano americano.

"Literalmente estoy varado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín. Hay peores lugares para quedarse atrapado, pero de verdad no tengo idea de qué voy a hacer", expresó en ese video.

