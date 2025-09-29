Selena Gomez y Benny Blanco celebraron una boda de ensueño en California rodeados de estrellas

El 27 de septiembre se convirtió en una fecha inolvidable para Selena Gomez y Benny Blanco. La cantante y actriz, junto con el productor musical, sellaron su historia de amor con una boda que ya es considerada uno de los eventos más esperados y comentados del año. La ceremonia, realizada en California, reunió a familiares, amigos cercanos y una impresionante lista de celebridades que no quisieron perderse el gran día.

Desde que anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, la expectativa en torno a su matrimonio fue creciendo. Selena compartió entonces la noticia en sus redes sociales, desatando una ola de mensajes de cariño de sus seguidores y colegas de la industria musical. Entre los primeros en reaccionar estuvo Taylor Swift, quien escribió con humor que sería la “niña de las flores” de su amiga. Nueve meses después, ese sueño se materializó en una celebración íntima pero cargada de detalles memorables.



Los discursos que emocionaron a todos

Uno de los momentos más significativos de la boda ocurrió durante la recepción, cuando Taylor Swift y Ed Sheeran tomaron la palabra para dedicarle unas emotivas palabras a los recién casados. Ambos, con una amistad de larga data con Selena y Benny, compartieron anécdotas, recuerdos y mensajes de apoyo que hicieron llorar a más de un asistente.

A los discursos de Swift y Sheeran se sumaron las intervenciones de las familias. Mandy y Brian Teefey, madre y padrastro de Selena, así como Sandra y Andrew Levin, padres de Benny, dedicaron mensajes llenos de ternura y orgullo a la pareja. Según asistentes, la recepción estuvo marcada por una atmósfera cálida y festiva: “Selena y Benny no podían dejar de sonreír, había un amor inmenso en cada rincón del lugar”, relató una fuente cercana.



La boda fue también un punto de encuentro para grandes nombres de la industria del entretenimiento. Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA y Finneas estuvieron entre los invitados más comentados. La música de la fiesta estuvo a cargo del reconocido DJ y productor Mark Ronson, ganador del Grammy, quien puso a bailar a todos hasta bien entrada la madrugada.

La conexión de Selena con el mundo de la actuación también quedó reflejada en la lista de invitados. Steve Martin y Martin Short, sus compañeros en la exitosa serie Only Murders in the Building, no solo asistieron al enlace, sino que también ofrecieron un discurso conjunto durante la cena de ensayo, demostrando el estrecho lazo que tienen con la artista. Paul Rudd, otro gran amigo y colega de Selena, también hizo presencia, al igual que Édgar Ramírez y Zoe Saldaña, con quienes compartió pantalla en la película Emilia Pérez.

El vestido y los detalles del gran día

Selena Gomez deslumbró con un vestido de novia de inspiración vintage, que combinaba elegancia y romanticismo. El diseño, según medios especializados, reflejaba a la perfección la personalidad de la artista: sofisticada, auténtica y cercana. La decoración del lugar estuvo inspirada en un estilo natural y acogedor, con flores blancas y luces cálidas que creaban un ambiente íntimo, perfecto para un momento tan especial.

La ceremonia fue privada, pero los recién casados no dudaron en compartir con el mundo un vistazo de su felicidad a través de las primeras fotografías publicadas en redes sociales. En ellas se les ve sonrientes, tomados de la mano y rodeados de sus seres queridos. Benny, por su parte, optó por un look clásico, complementando con naturalidad la elegancia de Selena.

La boda también reafirmó una de las amistades más sólidas del entretenimiento: la de Selena Gomez y Taylor Swift. Ambas se conocieron en 2008, cuando compartían romances con integrantes de los Jonas Brothers, y desde entonces han cultivado una relación que ha sobrevivido al tiempo, la distancia y los retos de la fama. Lo que comenzó como una amistad adolescente hoy se traduce en una hermandad que las ha acompañado en cada etapa de sus vidas.

Taylor fue una de las invitadas más esperadas y su discurso emocionó profundamente a Selena. No solo recordó anécdotas de su juventud, sino que también celebró la madurez y la felicidad que ahora rodean a su amiga. Ed Sheeran, por su parte, destacó el talento y la complicidad de la pareja, a quienes describió como “dos almas creativas que encontraron en el otro el lugar perfecto para seguir creciendo”.

