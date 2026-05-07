Shakira anuncia su canción oficial para el Mundial 2026: "La reina de los mundiales"

Shakira seguirá siendo la reina de los mundiales. Ante la expectativa por el inicio del evento deportivo del año, la barranquillera no se quedó por fuera del Mundial 2026 y anunció oficialmente su canción oficial para el mismo.



¿Cuándo saldrá la nueva canción de Shakira?

A través de su cuenta de Instagram la cantante colombiana sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que este año también colaborará con la FIFA World Cup con una canción oficial para el Mundial. Con esta, Shakira completa tres canciones propias para este evento futbolístico internacional.

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"Desde el Estadio Maracaná, aquí está 'Dai Dai', la canción oficial 2026", escribió la colombiana en sus redes sociales revelando un adelanto del videoclip oficial de la canción en la que colaborará con Burna Boy, compositor y productor discográfico nigeriano. La fecha de estreno es el próximo 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.



La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.



En redes sociales se celebra la incorporación de Shakira a la banda sonora del Mundial 2026, luego de que muchos internautas la consolidaran como "la reina de los mundiales". Las reacciones en los videos lo demostraron una vez más, los fanáticos del fútbol y la música creen que la barranquillera es infaltable con su música cada cuatro años para este evento. "La reina de la copa"; "De Barranquilla/ Colombia para el mundo"; "No hay Mundial sin canción de Shakira", escribieron algunos fanáticos tras el anuncio.

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Por su parte, la FIFA confirmó el lanzamiento de la canción de la colombiana como parte de un encuentro musical más grande para el Mundial de este año. Se trata de un álbum de varias canciones bajo la iniciativa FIFA Sound, en lugar de una sola canción oficial como se acostumbraba. 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy, según se informa, será una canción principal del tema del torneo.

También se han revelado otras pistas clave sobre los sencillos que conforman el FIFA Sound. Serían 'Lighter' de Jelly Roll y Carín León, lanzado el 20 de marzo de 2026, el primer sencillo del álbum oficial. 'Por Ella' de Los Ángeles Azules y Belinda, lanzado el 14 de abril de 2026 y el segundo sencillo 'Echo' de Daddy Yankee y Shenseea, lanzado el 28 de abril de 2026.



La relación de Shakira con los mundiales de la FIFA

Todo empezó con el Mundial Alemania 2006, en el que Shakira fue elegida por la FIFA para interpretar su gran éxito Hips don't Lie. En ese momento, la colombiana interpretó una versión diferente conocida como Bamboo junto a Wyclef Jean.

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Cuatro años más tarde, nuevamente Shakira fue contactada para la final de la Copa del Mundo. Ese año, la barranquillera estuvo encargada de la canción oficial del torneo, para el cual creó el himno mundial Waka Waka; además, presentó en la clausura del evento las canciones She Wolf y Hips Don’t Lie.

Por tercera vez consecutiva, la barranquillera llegó a un mundial, esta vez el de Brasil en 2014. Shakira presentó su canción La La La en la clausura del evento, en la que se enfrentaron Alemania y Argentina en el famoso Maracaná de Río de Janeiro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co