Shakira celebra el éxito de 'Dai Dai' al llegar al #1 del Top Global: "Gracias a todos mis fans"

Shakira ha vuelto a demostrar por qué es considerada la reina indiscutible de los mundiales. Su más reciente sencillo, 'Dai Dai', el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha alcanzado el número 1 global, consolidándose como un fenómeno cultural que trasciende las fronteras del entretenimiento.



El nuevo logro de Shakira con 'Dai Dai'

El éxito de 'Dai Dai', interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy, ha marcado un antes y un después en la industria. El tema musical se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en liderar el listado Billboard Global Excl. U.S. desde que este ranking fue creado en el año 2020. Esta lista es particularmente relevante porque mide el desempeño de los temas en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos, combinando tanto las reproducciones en plataformas de streaming como las ventas digitales.

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Pero el tema no solo ascendió al primer lugar de uno de los listados más importantes de Billboard, sino que las métricas de reproducciones también le han dado el primer puesto del Top 50 Global de Spotify, registrando más de 4,2 millones de reproducciones en una sola semana.

Actualmente, el videoclip oficial en YouTube ya supera los 277 millones de visualizaciones, mientras que en Spotify acumula más de 114 millones de reproducciones. Asimismo, el sencillo logró posicionarse en el primer puesto de la lista mundial de canciones de iTunes. La artista ya tuvo la oportunidad de interpretar este tema en vivo durante la inauguración en el Estadio Azteca de México, donde brilló ante miles de espectadores, y se espera que repita la hazaña en la gran final del Mundial.



La celebración y agradecimiento de Shakira

A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió con gran emoción la noticia y agradeció a sus fans por llevar la canción a lo más alto de los listados internacionales. "Hoy mi mánager me llamó y me dio noticias increíbles. Solo puedo agrader a todos ustedes por apoyarme y hacer esto posible y convertir a 'Dai Dai' en la canción más escuchada en el planeta", escribió.



Shakira también mostró que para celebrar, su equipo decoró su camerino con globos dorados que tenían el nombre de la canción y un gran número 1 en la mitad, mientras todos saltaban celebrando. Y fiel a su estilo cercano con su público, la barranquillera publicó dos videos (uno en español y otro en inglés) agradeciendo a todos sus fanáticos por escuchar su canción.



"Se los debo a ustedes y solo a ustedes. No saben lo felices que estamos todos aquí, hemos trabajado muy duro para conseguirlo pero ustedes han sido los verdaderos protagonistas, los que realmente han trabajado en cada rincón del planeta para darnos esta satisfacción", expresó la colombiana y agregó que "no puedo creerlo todavía, después de 30 años de carrera sigo celebrando como la primera vez. Ha sido una vida entera compartiendo mi música con ustedes y sintiendo su apoyo y amor, eso significa el mundo para mí, no puedo creer lo afortunada que soy de tener los mejores fans del mundo".

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Para Shakira, 'Dai Dai' es mucho más que un éxito comercial. Lo que hace que esta canción sea verdaderamente especial para la colombiana es su profundo sentido filantrópico. La artista anunció que el 100% de las regalías generadas por cada reproducción serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund. Este ambicioso programa tiene como meta recaudar 100 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura escolar y formación de docentes para niños y niñas en comunidades vulnerables de diversos países.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co