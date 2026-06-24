Shakira presume el talento de Milan para recordar a todos los ganadores del Mundial

Todo el mundo está en modo Mundial, atento a lo que pasa en los primeros partidos del evento deportivo que en esta ocasión tiene como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Shakira no es la excepción, la barranquillera no solo tiene el himno oficial de la competencia, sino que también ha sorprendido con sus apariciones en algunos de los encuentros.

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La cantante no ha perdido oportunidad para mostrar en sus redes sociales que está atenta a los partidos, celebrando las victorias de Colombia, enviándole mensajes de apoyo a Messi y reaccionando a los seguidores que bailan a ritmo de 'Dai Dai' en los diferentes estadios.



El talento de Milan, hijo de Piqué y Shakira

La relación de Shakira con el fútbol no ha sido solo a través de la música, sino también por la relación que sostuvo por cerca de 12 años con Gerard Piqué, con quien tuvo a sus dos hijos Milan y Sasha. Los dos menores también han demostrado ser grandes fanáticos del balompié.

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana sorprendió al compartir un momento especial con su hijo Milan previo al partido de Colombia vs. República Democrática del Congo. En el video, la barranquillera abraza al menor de edad y le pone un reto: "Dime todos los campeones [del Mundial] desde 1930".



Efectivamente, tal y como se lo pidió su madre, Milan procede a a enumerar uno a uno todos los países que han sido ganadores de la Copa Mundial de la FIFA desde 1930 hasta la actualidad. De hecho, el menor de edad se atrevió a dar su país opcionado para ganar la edición de este año.



El hijo mayor de Shakira aseguró que, en su opinión, Argentina será la selección ganadora del Mundial 2026. El conocimiento del joven sobre los ganadores del Mundial fue sorprendente para los usuarios de redes sociales, quienes también felicitaron a la cantante por la hermosa relación que mantiene con sus hijos, quienes han asistido con ella a diferentes partidos del Mundial.

❤️‍🔥 | Herdou o cérebro da mãe!



Milan, filho mais velho de @Shakira, impressionou ao citar de memória todos os países campeões da Copa do Mundo desde 1930.



Orgulhosa, Shakira compartilhou o momento em seus stories e mostrou toda a sua felicidade com o talento do filho. Que… pic.twitter.com/Eu2ytqlMlI — Central Shakira Brasil 🇧🇷 (@CentralShakira) June 23, 2026

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Shakira y sus hijos en partido de Argentina vs. Austria

El partido de este lunes 22 de junio entre las selecciones de Argentina y Austria en medio del Mundial 2026 no solo fue noticia internacional por el nuevo récord de Messi, quien obtuvo el título del máximo goleador en la historia de los mundiales, sino también por la aparición sorpresa de Shakira en las tribunas.

En medio del encuentro deportivo en el At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas, Estados Unidos, las tribunas enloquecieron durante dos momentos diferentes cuando la barranquillera, también llamada como 'la reina de los mundiales' apareció en las pantallas acompañada por sus hijos Milan y Sasha.

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La barranquillera apareció en el primer tiempo, ubicándose en su asiento y luciendo unas grandes gafas oscuras. A su lado se sentaba su hijo mayor, Milan, quien le dio un cariñoso beso en la mejilla a la cantante cuando fueron enfocados por las cámaras.

Después, durante el segundo tiempo, Shakira apareció una vez más en las pantallas del estadio de fútbol, esta vez sin gafas y en medio de sus dos hijos Milan y Sasha. La emoción en las tribunas fue inmediata, argentinos y austriacos gritaron al unísono, como si todos estuvieran celebrando el gol ganador del encuentro.

Muy emocionada por la ovación en el estadio, Shakira saludó a las cámaras y envió besos a los asistentes, causando aún más furor en el público. Locutores de los partidos, de diferentes países, reaccionaron en sus transmisiones en vivo resaltando la aparición de la superestrella mundial en este importante evento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co