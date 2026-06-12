'Dai Dai', de Shakira, supera a 'Waka Waka' y es elegida la mejor canción oficial de la Copa Mundial

Shakira sigue alcanzando nuevos logros con su canción oficial para la Copa Mundial 2026, 'Dai Dai'. El tema musical con el que la barranquillera se presentó junto al nigeriano Burna Boy en la inauguración del evento deportivo en México el 11 de junio ha sido elegido como la mejor canción oficial de todos los mundiales.

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La elección se dio en una encuesta realizada por la revista Billboard con todas las canciones oficiales a lo largo de la historia de las Copas Mundiales. La voz de los fanáticos de todo el mundo habló de manera contundente y el nombre de la colombiana se ve en los dos primeros puestos.



'Dai Dai' es la mejor canción de los mundiales, según los fans

La revista pidió a sus lectores que votaran entre las 10 canciones oficiales lanzadas por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) desde 1990 hasta hoy para determinar cuál era la mejor de todos los tiempos. Los resultados fueron revelados el 11 de junio, día en el que inició el Mundial 2026 en México y en el que Shakira presentó 'Dai Dai' en vivo.

Aunque a lo largo de los años Shakira se ha ganado el título de "la reina de los mundiales" y muchos consideran que la colombiana debería ser la encargada de la canción oficial del evento en cada edición, no se esperaba que 'Dai Dai' lograra superar el efecto de 'Waka Waka' en 2010. Pero los fans así lo definieron.



Según los resultados, con el 31% de los votos (que fueron más de mil) 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy es la mejor canción oficial de la Copa Mundial. En segundo lugar con 26%, el nombre de la barranquillera aparece nuevamente con 'Waka Waka', sin duda una de las canciones más reconocidas de los mundiales y que la colombiana escribió para el Mundial Sudáfrica 2010.



Los resultados oficiales fueron:



'Dai Dai' - Shakira ft. Burna Boy - Mundial 2026 'Waka Waka' - Shakira - Mundial 2010 'Cup of Life' - Ricky Martin - Mundial 1998 'Ole Ola' - Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte - Mundial 2014 'The Time of Our Lives' - Il Divo y Toni Braxton - Mundial 2006 'Hayya Hayya' - Trinidad Cardona, Davido y Aisha - Mundial 2022 'Boom' - Anastacia - Mundial 2022 'Un'estate italiana' - Edoardo Bennato y Gianna Nannini - Mundial 1990 'Live it Up' - Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi - Mundial 2018 'Gloryland' - Daryl Hall - Mundial 1994

¿A qué destinará Shakira las ganancias de 'Dai Dai'?

Además de co-encabezar el Espectáculo de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio junto a Madonna y BTS, con esta canción Shakira también se suma al objetivo de apoyar al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. 'Dai Dai' también será el himno oficial en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo.

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Para ella, ‘Dai Dai’ tiene un significado mucho más especial que las dos canciones que hizo con anterioridad para otros mundiales por su razón de ser. “El propósito es, en este mundo dividido y saturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana, sea realmente lo que es provecho en ese escenario de la final del Mundial”, reveló la barranquillera en diálogo con Noticias Caracol.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co