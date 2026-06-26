Shakira también presentó 'Dai Dai' en portugués: esto se sabe

Shakira ha dejado una marca imposible de borrar en la historia de la Copa del Mundo con himnos como 'Waka Waka', 'La La La' y este año con 'Dai Dai' junto al nigeriano Burna Boy. A pesar del éxito mundial de este nuevo tema mundialista, la barranquillera ha decidido no quedarse solo con una versión de la canción, por lo que ha lanzando versiones adaptadas a los mercados más apasionados por el fútbol. La noticia del momento es el inminente estreno de la versión en portugués, una movida estratégica que busca estrechar lazos con el gigante sudamericano, Brasil.

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El anuncio de 'Dai Dai' en portugués

Para la revelación de esta nueva entrega, Shakira nuevamente utilizó sus historias de Instagram para dar la gran noticia: "¡Sorpresa para mi Brasil! ¡Vamos a celebrar Dai Dai en portugués junto a Leo Santana y Filipe Ret!", escribió la artista.



De la misma forma, la colombiana felicitó a Brasil por su más reciente triunfo en el Mundial. Al unirse a Leo Santana y al rapero Filipe Ret, Shakira asegura una fusión auténtica de ritmos brasileños que complementan la base de afrobeats y sonidos latinos del tema original. El propio Leo Santana expresó su gratitud en redes sociales, calificando el proyecto como una "colaboración GIGANTE" y reconociendo a la colombiana como la mayor artista pop latina de la historia.



Para aumentar la expectativa, la artista un adelanto exclusivo de esta versión sonó en las pantallas de TV Globo justo al finalizar el encuentro entre Escocia y Brasil, donde la 'Canarinha' se impuso con un contundente 0-3. En este fragmento, se pudo apreciar no solo la fluidez de Shakira con el idioma, sino también cambios significativos en la letra para conectar con la identidad futbolística de Brasil.

🇧🇷 | Shakira lança versão surpresa de "Dai Dai", em português, especialmente para a @tvglobo, no final da partida entre Brasil e Escócia. pic.twitter.com/pLWLInznK7 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 25, 2026

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Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los expertos es la adaptación para el público brasileño. Mientras que la versión original rinde homenaje a leyendas globales como Pelé, Maradona, Maldini y Cristiano Ronaldo, la versión en portugués ha sido retocada para incluir a ídolos contemporáneos que generan fervor en ese país. Se han retirado menciones a figuras como Kaká, Iniesta y Beckham para dar paso a nombres como Neymar, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Lamine Yamal.



El éxito de la versión en español

Este lanzamiento en portugués sigue los pasos de la versión en español, la cual tuvo un estreno cinematográfico el pasado martes 24 de junio. La primicia fue otorgada a la cadena estadounidense Telemundo, coincidiendo estratégicamente con el debut de la Selección Colombia frente a la República Democrática del Congo en la fase de grupos.

Shakira había anticipado días antes que preparaba una sorpresa especial para sus compatriotas. "Voy a sacar 'Dai Dai' en español y no solamente eso, sino que voy a estrenarlo en el partido de Colombia", anunció emocionada durante una entrevista previa. El lanzamiento generó una reacción inmediata en redes sociales, donde los fans celebraron que la artista eligiera un escenario tan significativo para presentar la adaptación dirigida al público hispanohablante.

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¿Qué pasará con estas nuevas versiones de 'Dai Dai'?

A pesar del éxito mediático de estos adelantos, persiste una pregunta entre los aficionados: ¿Cuándo estarán disponibles en las plataformas oficiales? Hasta el momento, tanto la versión en español como la de portugués se han presentado como primicias televisivas y no han sido liberadas en servicios de streaming como Spotify o YouTube.

La versión original, publicada el 14 de mayo en tres idiomas (italiano, español e inglés), sigue siendo la única con presencia oficial en catálogos digitales y el impacto se ve reflejado en sus cifras. El himno de Shakira para el Mundial 2026 ha alcanzado 235 millones de visualizaciones en YouTube, más de 93 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose en el Top 5 Global de la platafora y entrando al prestigioso Billboard Hot 100 en el puesto número 75.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co