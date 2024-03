Shakira hizo historia al reunir a más de 40 mil personas en el Times Square, en Nueva York

Tras el lanzamiento del álbum Las mujeres ya no lloran, Shakira sorprendió a sus fanáticos con un concierto sorpresa en el escenario TSX Entertainment, en Times Square, Nueva York. En las calles de la capital del mundo, alrededor del lugar, se reunieron más de 40 mil fanáticos para ver a la colombiana.

Con esta cifra, Shakira consiguió tener el mayor número de personas reunidas en el Times Square, superando incluso cualquier celebración de víspera de año nuevo. El evento gratuito fue co-producido por TSX Entertainment, y presentado por ViX, Vinfast y Sony Music Latin.

Sobre el escenario, Shakira interpretó el icónico éxito musical 'Hips Don't Lie', pero también dio un adelanto de los que será su próxima gira internacional promocionando su álbum Las mujeres ya no lloran. Por eso cantó 'Te Felicito', 'TQG', 'Session 53', 'Puntería' y 'Cómo Dónde y Cuándo'.

Las mujeres ya no lloran se convirtió en el álbum más escuchado del año

A menos de 24 horas de su lanzamiento, el nuevo disco de Shakira ya había conseguido importantes logros que reflejan el éxito que está viviendo una vez más la carrera de la colombiana.

En medio del evento de lanzamiento, Las mujeres ya no lloran recibió una certificación de siete discos platino por la cantidad de ventas. Además, en menos de 24 horas se convirtió en el álbum más escuchado en lo que va del 2024 con más de 10 mil millones de streams.

El nuevo trabajo discográfico de Shakira fue calificado por NME como "su álbum más aventurero, un regreso empoderador. Continúa empujando los límites para la música pop latina y hace que el género sea un evento global".

Por su parte, la artista barranquillera detalló que Las mujeres ya no lloran "es la materialización de un proceso alquímico y sanador en donde se han transformado tantas emociones, como el dolor en resiliencia y fuerza, la rabia en amor, la frustración en creatividad. Pero es un proceso que no lo he hecho sola. Me han acompañado tantísimas personas".