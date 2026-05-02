Shakira en Copacabana: se revelaron canciones y artistas invitados para el show de la colombiana

Shakira está a pocas horas de dar uno de los shows más multitudinarios de toda su carrera este sábado 2 de mayo en Copacabana, Brasil. La artista colombiana llegará al escenario en Río de Janeiro como parte de un nuevo espectáculo de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' para un evento gratuito que promete reunir a más de dos millones de personas en la arena para disfrutar de su música.

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Desde que la barranquillera anunció su concierto gratuito en Brasil los fanáticos de 'La Loba' en ese país han estado contando los días y las horas para que el evento se haga realidad. De hecho, con la llegada de Shakira a Brasil para la preparación del evento en el lugar ya la esperan centenares de personas que esperan a la apertura de puertas para alcanzar los mejores lugares.



¿Qué se sabe sobre el show de Shakira?

El escenario en el que Shakira se presentará está ubicado muy cerca del hotel Copacabana Palace, sobre la avenida Atlántica, en el Posto 2. A lo largo de los años este espacio se ha convertido en un punto tradicional para este tipo de presentaciones multitudinarias que remontan a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Shakira, desde su habitación en el hotel, se percató el viernes 1 de mayo la cantidad de personas que, desde ese momento esperaban para verla en vivo este sábado en la noche. La colombiana tan solo se asomó un poco y su sorpresa fue tremenda: "¿Todos ellos están aquí por mí?", cuestionó. “Porque tú eres maravillosa”, le respondió una persona que la acompañaba en portugués. La cantante comentó también: “¡Y todavía no ha empezado el ensayo!”.



Parece que la cantidad de personas en Río de Janeiro emocionadas por la presentación de Shakira hicieron que la cantante se sintiera más presionada de lo normal a que su show salga perfecto. A lo largo de los años, Shakira ha sido ejemplo de disciplina y trabajo duro, esta vez no será la excepción y lo demostró ensayando hasta la madrugada del sábado. Medios locales e internacionales revelaron videos y fotos de la colombiana junto a todo su equipo, a altas horas de la noche del viernes, ensayando todo el espectáculo y haciendo los ajustes necesarios de último momento.



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Esos ensayos hasta la madrugada también sirvieron para adelantar a los curiosos algunos detalles sobre lo que se vivirá en el espectáculo de la colombiana. A lo largo de su gira, Shakira ha estado sorprendiendo a sus seguidores con pequeños cambios en el setlist de canciones de cada país. Por ahora, se ha podido confirmar que los temas 'Loca' y 'I Can’t Remember to Forget You' regresaron al repertorio porque fueron ensayados por la artista y su banda.

Otro dato importante que se confirmó gracias a los ensayos de la colombiana es que habrá invitados en su presentación. En horas de la noche, en medio del ensayo, Shakira compartió el escenario con la cantante y poeta brasileña Maria Bethânia, resaltando su interés por tener representaciones de la cultura brasilera en su show. Aunque esta fue la única artista que hizo parte del ensayo, se ha anticipado que la colombiana pretende tener más invitados famosos a lo largo de la noche.

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Shakira estuvo ensayando hasta la 1:20 de la madrugada de este sábado, según reportaron medios locales, y se espera que vuelva a salir al escenario para su concierto oficialmente a las 9:45 p. m. de este sábado 2 de mayo. El evento contará con una amplia cobertura mediática y será transmitido en vivo por TV Globo, Multishow y Globoplay.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co