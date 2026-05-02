Shakira en Copacabana EN VIVO: hora y dónde ver gratis el megaconcierto en Río de Janeiro

La playa de Copacabana en Río de Janeiro se alista para vivir este sábado 2 de mayo el megaconcierto gratuito de Shakira, uno de los eventos musicales más esperados del año y que promete reunir a más de dos millones de personas en las míticas arenas brasileñas. Pocas horas antes del show, la artista dio luz verde a una cadena televisiva brasileña para que transmita su concierto en vivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La artista subirá al escenario para ofrecer lo que se espera sea la mayor presentación de su carrera, mostrando al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar su posición como referente para públicos de todas las edades.

Para el espectáculo, con el que cerrará con broche de oro su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores, pero lo ideal es que supere incluso al público de Lady Gaga el año pasado (2,1 millones).



¿Dónde ver la presentación?

Mientras en Río de Janeiro se preparan para recibir a Shakira Mebarak, se conoció a través de medios de entretenimiento que el canal Globo tendrá la autorización de transmitir el megashow que dará la colombiana en vivo. Ya es tradición que esta cadena televisiva sea la encargada de cubrir este evento. Sin embargo, este concierto marca un precedente. Y es que esta es la primera vez que todo se verá en tiempo real.



En 2024, Madonna pidió como condición que el show tuviera 14 minutos de retraso en la televisión. Por su parte, Lady Gaga solicitó que el delay fuera de cuatro minutos.



Así las cosas, las personas podrán ver el megaconcierto de Shakira desde la comodidad de sus casas en el marco del proyecto “Todo Mundo no Rio” de esta manera:

Publicidad

Televisión: en Brasil se verá en TV Globo y Multishow

en Brasil se verá en y Streaming: plataforma Globoplay

plataforma YouTube: el canal Multishow podría transmitir parte del evento o mostrar contenido exclusivo

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira?

La colombiana subirá al escenario en Río de Janeiro a las 9:45 p. m. (hora local de Brasil). Su show contará con artistas invitados y DJs que abrirán el concierto, como Vintage Culture y MAZ. La hora de la presentación, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre Brasil y Colombia, será a las 7:45 p. m.

Shakira en Copacabana: se revelaron canciones y artistas invitados para el show de la colombiana" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Shakira en Copacabana: se revelaron canciones y artistas invitados para el show de la colombiana

La posible aparición de la brasileña Anitta en el escenario continúa en la expectativa.Ambas artistas lanzaron recientemente la canción 'Choka Choka' y Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la diva colombiana.

Shakira ha elogiado públicamente a Anitta y ha publicado varios videos de ella y la brasileña interpretando la canción, así como de los ensayos coreográficos que viene realizando del tema en el hotel en el que se hospeda, lo que ha generado una gran ilusión entre los futuros asistentes que, por las redes, insisten para que se haga una realidad.

Publicidad

Más cerca del público

Para el megaconcierto, la organización ha montado el escenario más grande de la historia del proyecto: 1.500 metros cuadrados de palco, con una pantalla LED de 680 metros cuadrados, una pasarela de 25 metros que acercará a la artista colombiana al público y una altura de 2,20 metros sobre la arena para mejorar la visibilidad.

Además, se instalarán 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, cada una con pantallas LED de 45 metros cuadrados.

En materia de seguridad, las autoridades no escatimarán. El operativo desplegará 7.927 agentes de la Policía, con 18 puntos de revista con detectores de metal y reconocimiento facial, 6 drones con la misma tecnología y 78 torres de observación.

Publicidad

Conocida internacionalmente por éxitos como 'Hips Don't Lie', 'Waka Waka', 'Pies Descalzos' y 'Chantaje', Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.

Hace más de tres décadas, cuando la joven barranquillera aún promocionaba su álbum 'Pies Descalzos', los brasileños fueron los primeros en abrazar su música fuera de Colombia.

Publicidad

La ganadora de 15 Grammy Latino y cuatro Premios Grammy ha reconocido en varias ocasiones que aprendió portugués en apenas un mes, a los 18 años, durante sus primeras giras por Brasil, y ha afirmado que el país fue determinante en su expansión internacional y en su historia musical.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

Con información de EFE