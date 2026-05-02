Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, denunció en redes a hombre que la está acosando

Sonia Restrepo acudió a sus redes sociales para pedir ayuda de las personas con una situación que, según sus propias palabras, "está acabando con mi tranquilidad". La viuda de Yeison Jiménez publicó la foto de un hombre que ha estado difundiendo información falsa sobre ella, afectando incluso su salud mental.

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La mujer sorprendió al publicar este mensaje de alerta en su perfil, el cual se encuentra privado al público, por lo que decidió exponer allí lo que ha estado viviendo mientras intenta seguir con su vida en medio del duelo por el fallecimiento del cantante. Ante la gravedad de lo denunciado por la mujer, la publicación salió de su círculo cercano y se difunde en las plataformas para hacer un llamado al respeto y moderación.



¿Qué denunció la viuda de Yeison Jiménez?

Según Sonia Restrepo, hay un hombre acosándola y causándole intranquilidad en las últimas semanas. La mujer compartió la denuncia con una foto del sujeto en cuestión y pidiendo ayuda para identificarlo.

"Por favor, ayúdenme a identificar a esta rata. Está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos", aseguró Restrepo y agregó que las acciones de este hombre la han hecho sentir "acosada, vulnerada y maltratada".



Aunque Restrepo pide ayuda para identificarlo con nombre propio, lo cierto es que el hombre al que está denunciando es conocido públicamente en las plataformas digitales como King Urbano, un creador de contenido encargado de difundir videos sobre chismes de famosos. Es por eso que la viuda de Yeison Jiménez señala que recientemente su buen nombre está siendo afectado por este sujeto, ya que en las últimas semanas se ha dedicado a difundir rumores sobre ella.



“Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más difícil de su vida”, agregó la mujer en su denuncia pública.

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La denuncia pública de Sonia Restrepo llegó luego de que el creador de contenido asegurara en sus plataformas tener supuestos videos y conversaciones que la vinculan sentimentalmente con el artista Ciro Quiñónez, colega y amigo de Yeison Jiménez. King Urbano causó revuelo entre sus seguidores al indicar que iba a revelar las pruebas sobre lo que estaba pasando entre la viuda y el cantante.

Sin embargo, a pesar de todo el alarde que hizo, nunca llegó a publicar ningún contenido al respecto. Esto generó una ola de comentarios negativos por parte de sus seguidores y otros internautas, quienes lo señalaron de crear contenido viral falso para "ganar notoriedad", sin importarle el daño que pueda causar a las personas que menciona en sus supuestos chismes.

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De hecho, fue el mismo Ciro Quiñonez el que compartió en sus redes sociales el mensaje de Sonia Restrepo. El cantante no solo manifestó su apoyo a la viuda de su amigo, sino que también expresó su molestia ante los chismes difundidos por este hombre, asegurando que se tratan de información falsa que también lo está perjudicando a él. "Uno tiene que ser muy hp en la vida para estar creando estas noticias falsas. Necesitamos que nos ayuden a identificar a este hp que anda hablando mierda de Sonia y de mí. Por favor ayúdenme a buscar a este estafador que se aprovecha del dolor de la gente para buscar tráfico y seguidores, está afectando el nombre de Sonia".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co