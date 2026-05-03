Los mejores momentos del concierto de Shakira en Copacabana: Brasil aulló junto a "La Loba"

Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

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La cantante colombiana salió con, al menos, una hora de retraso. El medio Globo TV informó durante la transmisión que Shakira habría sufrido “un problema personal”, pero no dieron más detalles del percance que ocasionó demoras en el show. Aun así, la barranquillera hizo vibrar a Brasil con su música, baile y efectos especiales en un show de casi dos horas, que también contó con invitados especiales.

E essa visão que estamos tendo da Shakira? PERFEIÇÃO VER ELA PERFORMANDO LA FUERTE ASSIM! Liga na Globo que tá tendo Lobacabana ao vivo! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/Zw5foK8O7O — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

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Un show de drones que formaron figuras como la de la cabeza de una loba y la silueta de Shakira fueron la antesala para que la artista saliera con sus bailarines y banda al escenario, llena de ovaciones por parte del público carioca. La cantante salió a escena vistiendo una sudadera con los colores de la bandera de Brasil, que poco a poco se fue transformando hasta quedar en un vestido.

La colombiana reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años. El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna, que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores.

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Tras abrir con 'La fuerte' el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de 'Estoy Aquí' -uno de sus primeros número uno en listas- y escuchar el saludo en perfecto portugués de su diva.

"Olá Brasil", dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien hizo varias intervenciones durante su presentación en un perfecto portugués y recordó que se "enamoró" de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años.

AAAAAAAAAAAAI UON TCHUNAI IROM MAI RISDONLAI #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/sIoV7D5qQA — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

Siguieron clásicos como 'Inevitable', para pasar al reguetón con, 'TQG', la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira, 'Las mujeres ya no lloran', con la que conmemoró tres décadas de carrera.

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Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que si solas pueden verse vulnerables, juntas "somos invencibles".

Shakira: "No Brasil, mais de 20 milhões de mães são solteiras, sem ajuda [...] eu sou uma delas!" #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/MfHMVvirU3 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

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'Pies descalzos', 'La tortura', 'Hips don't lie' y 'Ojos así'; y varias de las canciones de su último álbum, que le valió su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

'La bicicleta', el tema compuesto a dúo con el también colombiano Carlos Vives, y otras canciones como 'Chantaje', 'La tortura' y 'Hips don't lie', en las que los ritmos colombianos fueron protagonistas, hicieron que la diva mostrara 'el tumbao' propio de su país natal lo que hizo enarbolar varias banderas de la nación cafetera en medio de la multitud.

‘Waka Waka’, outras podem até tentar, mas jamais serão você! Um hit de 2010 que ficou marcado pra SEMPRE! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/KjRsjkgAP8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

La artista hizo enloquecer a la multitud al cierre de su concierto cuando cantó Waka Waka y luego reapareció tras los Mandamientos de La Loba para cerra con broche de oror. No sin antes bajar para estar con sus fans y tomarse fotografías.

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Artistas invitados al concierto de Shakira

Anitta fue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar 'Choka Choka', el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que ambas hicieron vibrar al público con su pegajoso ritmo.

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Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando su cuerpo se iluminó sobre la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a la que llamó ‘Rainha’ (reina) al saludarla.

Teve encontro de Loba e Patroa em Copacabana! Anitta veio pra somar na alcateia da Shakira e as duas cantaram o hit Choka Choka juntas! PERFEITAS! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/7XB2qUzuDz — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó 'O leaozinho', un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y 'O que é, o que é', una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

La ronda terminó con Ivete Sangalo, artista con la que la colombiana cantó 'Um País Tropical', tema que ya habían interpretado juntas en 2011 en Rock in Rio.

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A Shakira avisou, então ta liberado: soltem a loba que existe dentro de vocês! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/Dd0vlo8B98 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

El concierto de Shakira este sábado, en el que se estima un público de dos millones de personas, es la presentación más grande de su carrera y el primero de esta magnitud de una artista latina. La presentación terminó al ritmo de 'Loba' y 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', una canción que resignificó parte del proceso sentimental que la colombiana atravesó después de su divorcio con Gerard Piqué. “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, coreó la multitud al ritmo de una fiesta que hizo saltar a todos en la playa.

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EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo