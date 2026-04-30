Nodal habría descubierto millonario robo a su patrimonio por parte de sus padres

Christian Nodal es noticia a nivel internacional una vez más; sin embargo, en esta ocasión se debe a un posible lío legal que enfrentaría próximamente con sus padres. Medios internacionales han revelado que, aparentemente, el cantante habría descubierto que sus progenitores tomaron dinero de su patrimonio sin su consentimiento.



¿Qué hicieron los padres de Nodal?

Las revelaciones llegaron de la mano de la periodista costarricense Adri Toval en su canal de YouTube, quien aseguró que Cristy Nodal y Jaime González cometieron algunas irregularidades con el patrimonio de su hijo cuando este decidió casarse con Ángela Aguilar.

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Cabe recordar que, desde sus inicios como artista, la marca de Christian Nodal quedó registrada a nombre del papá del cantante, debido a que el mexicano era menor de edad. Recientemente había trascendido que el papá de Nodal había renovado la marca a su nombre, algo que generó preguntas en la industria porque el cantante ya es mayor.

Lo que dice la periodista Toval es que el artista habría contratado a un nuevo equipo de contadores que solicitó una auditoría para revisar sus finanzas después de su boda con Ángela Aguilar y descubrió supuestas irregularidades en el manejo de su patrimonio por parte de sus padres. Asegura que una fuente cercana al cantante reveló que se identificaron documentos falsos para ocultar movimientos de importantes sumas de dinero.



La costarricense detalla que el mexicano creyó en la inocencia de sus padres hasta último momento, pero cuando los contadores confirmaron las irregularidades, la confianza en su núcleo familiar se rompió. "Nodal supuestamente creía en la inocencia de sus papás. Sin embargo, cuando él descubre este supuesto movimiento fraudulento (…) la decepción habría sido fatal. Es por esto que Christian supuestamente decide separar su estrategia legal", señaló.



Ante lo descubierto, el cantante estaría intentando obtener el control de su carrera musical y negocios, pero "su papá no está dispuesto a soltarlo porque representa la minita de oro para ello".

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De hecho, lo más reciente sobre esta situación legal entre los Nodal es que Jesús Jaime González Terrazas, padre del intérprete de 'Adiós amor', habría modificado el registro de la marca Christian Nodal para que quede a nombre de su esposa, Cristy Nodal. Los documentos los reveló la influencer Jacqueline Martinez, quien señaló que "no sé si esto lo hayan hecho para que Christian Nodal se protegiera de cualquier cosa o de alguna situación económica… O sea, que sea algo únicamente de los papás, pero todo puede ser".



La reacción de Nodal

Hasta el momento, los problemas legales entre Nodal y sus padres eran simplemente rumores, pero unas declaraciones públicas del cantante confirmarían que Nodal está pasando por un momento difícil con su familia. Fue en su más reciente concierto en la ciudad de Ezequiel Montes, Querétaro (México), en el que el cantante compartió con su público una reflexión que dio a entender que la traición de sus padres es real.

El mexicano insistió en un mensaje que había difundido anteriormente en sus redes sociales en medio de la polémica con la modelo que apareció en su nuevo video musical que se parecía a Cazzu, su ex. "Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a hacer de ustedes".

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Fue lo que añadió justo después lo que confirmaría su aparente lío familia. "Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co