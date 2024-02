Silvestre Dangond reaccionó a memes con Dua Lipa: "Quiero aprender inglés"

El anuncio del primer concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín de Bogotá llegó en medio de una polémica en redes sociales en la que se comparaba al artista guajiro con Dua Lipa, la cantante británica que en septiembre de 2022 se presentó en el parqueadero del parque Salitre Mágico.



El cantante urumitero reaccionó a los comentarios y videos que se publicaron en las redes sociales, luego de que algunos fanáticos de Dua Lipa reclamaran que ella merecía un concierto en El Campín, más que el artista colombiano.

Ante toda la ola de memes y un video viral de Silvestre Dangond creado con inteligencia artificial, en el que se utiliza su voz para interpretar una canción de Dua Lipa, el mismo cantante reaccionó en sus redes sociales y en medio de la rueda de prensa que realizó en Bogotá para anunciar su concierto el próximo 18 de mayo.

"Buenas noches, que sueñen con los angelitos, que yo soñaré con él", escribió el urumitero en la descripción del video en el que, además, se sumaron algunas grabaciones de sus presentaciones en vivo años atrás.



En la rueda de prensa que realizó en la noche del 31 de enero en Bogotá, Silvestre Dangond también habló sobre el fenómeno que se estaba tomando las redes sociales con su voz.

"¿Tú ves lo que hizo la inteligencia artificial? La voz mía es más bonita en inglés que en español. Si yo pudiera pedirle a Dios un milagro, le diría 'Padre Santo, yo quiero aprender inglés'", bromeó el cantante.

Silvestre Dangond también explicó por qué, a su parecer, algunos artistas consiguen presentarse en El Campín y otros no, y también respondió a los críticos que dudan que él pueda llenar el estadio de la capital de Colombia.

"Se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comparar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical”, aseguró el artista vallenato.