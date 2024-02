Jhovanoty se disculpó, de rodillas, con Silvestre Dangond por imitarlo durante años: "Perdóneme"

Silvestre Dangond estuvo como invitado en el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día , para hablar de la trayectoria de su carrera y de su primer concierto en El Campín, en Bogotá, el próximo 18 de mayo. En medio del programa Jhovanoty aprovechó para pedir perdón al cantante.



En el espacio matutino se recordaron algunos videos de Jhovanoty imitando a Silvestre Dangond en diferentes parrandas. "Para los que no saben, yo antes imitaba a Silvestre Dangond, yo armaba un CD con las canciones parranderas de él y me iba a las fiestas", confesó el humorista.

Sin embargo, Jhovanoty se puso de rodillas frente al cantante y se disculpó con él por esas imitaciones. "Perdóneme maestro, yo intenté ser como usted, pero no me da", aseguró.

Catalina Gómez recalcaba que la presencia de Silvestre Dangond frente a Jhovanoty no era solo para que el humorista se disculpara por su imitación, sino también para que "pague regalías por las canciones".



Jhovanoty prosiguió con sus disculpas señalando que "yo intenté tener su look, cuando se dejó el cabello largo, pero usted se ve como un 'rockstar' y yo no".

Por su parte, Silvestre Dangond le aseguró al humorista que perdonaba sus imitaciones. "Todo perdonado, hermano", señaló el artista vallenato.

¿Cuándo se presentará Silvestre Dangond en El Campín?

El estadio Nemesio Camacho El Campín se prepara para recibir el show del artista vallenato Silvestre Dangond. Después de una larga espera, el cantante anuncia su regreso a la capital de Colombia por todo lo alto, con un espectáculo para más de 40.000 silvestristas.



La fecha de encuentro entre Silvestre Dangond y sus fanáticos en Bogotá es el próximo 18 de mayo. Ese día, el urumitero espera que los éxitos de su más reciente álbum 'Ta Malo sean coreados por miles de voces en el escenario de la capital.