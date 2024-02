Silvestre Dangond busca al primer internauta que lo comparó con Dua Lipa para darle un regalo

Silvestre Dangond está de fiesta tras el anuncio de su primer concierto en El Campín, en Bogotá. Además, el artista vallenato reconoce que, parte del éxito en ventas que ha tenido a pocos días del anuncio se debe a una tendencia que nació en redes sociales.



En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, el artista colombiano reveló que no usa mucho las redes sociales, por lo que cuando se enteró que era tendencia se preocupó. "Mi primera reacción fue 'ahora qué hice o qué hable', pero me dijeron que no, que yo no había hecho nada".

Dangond era tendencia en redes porque un usuario lo había comparado con la cantante británica Dua Lipa, señalando que no era justo que el colombiano recibiera El Campín y la artista internacional se hubiera presentado en el parqueadero del Salitre Mágico. Esa publicación generó una ola de memes en los que se recordaban icónicos momentos de Silvestre en concierto.

Agregó que "al día siguiente me dice mi esposa: ‘Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!".



La tendencia coincidió con el anuncio del concierto de Dangond, que será el próximo 18 de mayo en El Campín. El vallenatero reconoce que, gracias al reclamo de ese usuario en redes sociales, su noticia tuvo un impacto aún más grande del que planeaba.

“Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más estoy buscando al hombre ese pa' ver si le doy un carro y una casa", bromeó el cantante de Las locuras mías.

Silvestre Dangond añadió que, por esa publicación, "ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también".



Esta es la primera vez que el cantante, pionero de la nueva ola del vallenato, se presenta en El Campín. Luego de dos Latin Grammy, 11 nominaciones y más de 60 millones de reproducciones de su música en todas las plataformas, el artista de 43 años se siente preparado para reunir a su fanaticada en el estadio bogotano.