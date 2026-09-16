Stray Kids envió emotivo regalo a familia de joven que murió antes de su concierto en Buenos Aires.

La presentación de Stray Kids en Buenos Aires, Argentina, estuvo marcada por un hecho que ocurrió antes de que comenzara el primero de los conciertos programados por la agrupación surcoreana en Argentina. Una adolescente de 16 años falleció luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, donde se preparaba para ingresar al espectáculo.

De acuerdo con el medio local Clarín, la joven fue identificada por las autoridades como D.G.P. y estaba acompañada por su cuñada, de 22 años. De acuerdo con la información citada por el medio, la emergencia médica ocurrió mientras la adolescente se disponía a entrar al recinto el lunes 14 de septiembre. Luego de la descompensación, la joven fue trasladada al Hospital Central de San Isidro.

Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró recuperarla. Las autoridades informaron que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de San Isidro, que deberá establecer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento.



Stray Kids envió flores a los familiares de la joven

Dos días después del primer concierto, trascendió que los integrantes de Stray Kids hicieron llegar una corona de flores al domicilio de la adolescente. El arreglo floral estaba compuesto por flores en tonos blancos y rosados, entre ellas lirios, gerberas y rosas. Junto a la corona, la familia recibió una carta escrita a mano en coreano y firmada por los ocho integrantes de la agrupación: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.



"Sabemos que ninguna palabra podría aliviar por completo el dolor que su familia está atravesando en este momento. Cuando escuchamos la desgarradora noticia sobre una fan que había venido al lugar para vernos, todos nos sentimos profundamente entristecidos y con el corazón roto. Nunca olvidaremos que amabas nuestra música y nuestras actuaciones y viniste para estar con nosotros, con la esperanza de conocernos. Estamos verdaderamente agradecidos por todo el amor y el apoyo que nos mostraste", se lee en la carta.



Stray Kids pidió un minuto de silencio durante el segundo concierto

El homenaje a la adolescente no se limitó al mensaje enviado a sus familiares. Durante la segunda presentación de la agrupación en Buenos Aires, los integrantes también solicitaron al público guardar un minuto de silencio. Antes de continuar con el espectáculo, en las pantallas del recinto apareció un comunicado dirigido a los asistentes. "Nos entristeció profundamente enterarnos del fallecimiento de una fan del Straycity Festival, tras sufrir una emergencia médica repentina antes de ingresar al festival. Lamentamos profundamente esta pérdida y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil". "Los invitamos a guardar un minuto de silencio en su memoria", concluyó el comunicado.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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