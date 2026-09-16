J Balvin y Valentina Ferrer: así inició su relación tras grabar el videoclip de 'Sigo Extrañándote'

El mundo del entretenimiento está conmocionado ante la reciente noticia de la separación de Valentina Ferrer y J Balvin, la cual fue confirmada a través de redes sociales por la misma modelo argentina. La pareja era considerada una de las más estables del mundo de las celebridades luego de casi 10 años juntos y su hijo Rio.



Así fue la historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer

La historia entre Valentina Ferrer y J Balvin empezó a escribirse en el año 2017, cuando la argentina protagonizó uno de los videos musicales del colombiano. Sus caminos se cruzaron en ese momento para la grabación de la canción del paisa 'Sigo Extrañándote' y, casualmente, en el video los dos interpretaban a una pareja y hasta tenían un hijo.

Aunque la conexión y el gusto entre los dos fue evidente en ese momento, no pasó nada entre ellos porque los dos tenían parejas. Sin embargo, Balvin no perdió la oportunidad de expresarle a Ferrer sus intenciones de convertirla en su pareja y hasta en formar una familia con ella. En una entrevista el cantante paisa confesó que ese día de la grabación le dijo a la modelo: “Me acuerdo que cuando la conocí le dije: ‘Tú y yo nos vamos a casar y a tener un hijo’”.

Pasaron algunos meses para que ambos volvieran a coincidir y esta vez solteros. José Álvaro Osorio, nombre de pila del cantante, señaló que al ver que Ferrer estaba soltera decidió invitarla a salir y fue a mediados de 2017 que empezaron a crecer los rumores sobre una posible relación amorosa entre los dos famosos. Fue finalmente en marzo de 2018 que los dos famosos confirmaron al mundo que estaban juntos.



Luego de tres años de relación, la noticia más feliz llegó a la pareja al confirmar que estaban esperando a su primer hijo juntos. Río nació en el año 2021 y llenó de amor el hogar colombo-argentino. Con el paso de los años consolidaron su vínculo, convirtiéndose en referentes y brillando con emocionantes actos de amor, como por ejemplo la sorpresa que la argentina y su hijo le dieron al colombiano en medio de su concierto en El Campín.



Además, el cantante narró en una canción su historia con Valentina Ferrer y la importancia de la llegada de Río a sus vidas. La canción, que lleva el nombre del pequeño, y que dice: "Hoy le doy gracias al cielo, por las veces que me equivoqué y porque te encontré, me devolviste la fe, me presentaste a Cupido y ahora parcho con él. El brillo de los ojos se me nota, y los que me conocen saben que me curé, porque ahora ando en otra, he dejado el whisky por usted. ¿Pa' qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa? Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara y aunque la baby es inocente y con otras se compara Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara".

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Este 16 de septiembre, la modelo argentina sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su separación. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló Valentina. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, manifestó la modelo. Y agregó: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co