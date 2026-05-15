Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Bogotá con su histórica gira conjunta: fecha y precios

El año 2026 quedará marcado en la historia de los conciertos en Colombia como el momento en que las dos máximas potencias de la bachata moderna decidieron unir fuerzas en un mismo escenario. Romeo Santos y Prince Royce han hecho oficial su llegada a la capital del país con su esperada gira mundial 'Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026'.

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Se trata de un acontecimiento sin precedentes que no solo celebra sus legendarias trayectorias individuales, sino que sella una alianza histórica que ha estado llenando escenarios a nivel global.



¿Cuándo y dónde será la cita?

El esperado reencuentro de los artistas con su fanaticada colombiana tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre de 2026. El recinto elegido para albergar esta noche histórica es el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. Este espectáculo se ha confirmado como el único show en Colombia, convirtiendo la capital en el epicentro obligatorio para los amantes del género de todo el país y de naciones vecinas que viajarán para presenciar este hito de la música latina.

La gira 'Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026' arrancó formalmente en los Estados Unidos, registrando un lleno absoluto en su concierto de apertura en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin. Desde esa primera velada, quedó en evidencia el altísimo nivel de producción que trae este espectáculo. El diseño del escenario presenta una imponente escenografía inspirada por completo en la ciudad de Nueva York, con visuales dinámicas y elementos netamente urbanos que rinden homenaje a la urbe que vio nacer y moldear las carreras artísticas de ambos intérpretes.



La química orgánica entre Romeo y Prince Royce sobre la tarima se convierte en el hilo conductor de la velada. El repertorio está diseñado ingeniosamente entrelazando de forma fluida los hits individuales más icónicos de cada uno con las flamantes composiciones de su nuevo álbum de estudio colaborativo, titulado 'Better Late Than Never'. Durante el show, los asistentes podrán corear clásicos indispensables de la bachata y el género urbano como La Diabla, Recházame, Celeste, Eres Mía, Te Robaré, Cancioncitas de Amor, Stand By Me, Dardos, Incondicional, Imitadora, La Carretera, Llévame Contigo, La Amé, Necio y El Amor Que Perdimos.



Preventa y venta general de las entradas

La boletería para este show único en Bogotá estará disponible a través de la tiquetera oficial Ticketmaster Colombia. El proceso de compra se dividirá en dos etapas clave, con un límite estricto de hasta 4 boletas por transacción:



Preventa Exclusiva Banco Davivienda: Arrancará el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 22 de mayo a las 9:59 a. m., o hasta agotar el aforo disponible para esta etapa. Aplicará para compras realizadas con tarjetas de crédito y débito de dicha entidad financiera.

Arrancará el y se extenderá hasta el viernes 22 de mayo a las 9:59 a. m., o hasta agotar el aforo disponible para esta etapa. Aplicará para compras realizadas con tarjetas de crédito y débito de dicha entidad financiera. Venta para el Público General: Se abrirá de forma oficial el viernes 22 de mayo de 2026 a las 10:00 a. m., habilitando todos los medios de pago disponibles en la plataforma web.

Listado completo de precios

Palcos Diamante: $12.310.000

Palcos Oro: $10.080.000

Platea A - Etapa 1: $1.202.000 / Etapa 2: $1.322.000

Platea B - Etapa 1: $1.081.000 / Etapa 2: $1.202.000

Platea C - Etapa 1: $961.000 / Etapa 2: $1.081.000

Platea D - Etapa 1: $901.000 / Etapa 2: $1.021.000

Platea E - Etapa 1: $781.000 / Etapa 2: $901.000

Silletería Numerada (101, 103 & 105) - Menores (+12 años) - Etapa 1: $841.000 / Etapa 2: $961.000

Silletería Numerada (102, 104 & 106) - Etapa 1: $841.000 / Etapa 2: $961.000

Silletería Numerada (107 & 109) - Menores (+12 años) - Etapa 1: $661.000 / Etapa 2: $781.000

Silletería Numerada (108 & 110) - Etapa 1: $661.000 / Etapa 2: $781.000

Silletería Numerada (111, 113 & 115) - Menores (+12 años) - Etapa 1: $600.000 / Etapa 2: $661.000

Silletería Numerada (112, 114 & 116) - Etapa 1: $600.000 / Etapa 2: $661.000

Silletería Numerada (125 - 132) - Etapa 1: $420.000 / Etapa 2: $480.000

Silletería Numerada (117 - 124) - Etapa 1: $300.000 / Etapa 2: $360.000

Preferencial - Etapa 1: $189.000 / Etapa 2: $240.000 / Etapa 3: $264.000

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co