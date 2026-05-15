Hijo de Kaleth Morales fue víctima de la delincuencia en Bogotá: estuvo desaparecido varias horas

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, preocupó a su familia al no llegar a su hotel en Bogotá en la mañana de este viernes 15 de mayo, luego de haber asistido a la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra en el Teatro Colsubsidio, y tomar un taxi en la calle. Finalmente, en horas de la tarde se conoció que el joven fue hallado con vida y que fue víctima de la delincuencia.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La familia de Morales detalló que el joven artista llegó a Bogotá para asistir a la gala de premios a la que estaba nominado en la categoría mejor canción vallenata con el tema 'El Heredero', que interpreta junto al acordeonero Juank Ricardo. El premio se lo llevó Silvestre Dangond y Carín León con 'Cosas sencillas', pero esto no le impidió a Samuel disfrutar de la noche y del logro que por sí solo implicaba estar nominado.

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Tras el final del evento, en horas de la madrugada, Samuel Morales pidió un vehículo a través de una plataforma digital con destino a su hotel en la capital. Según indicó el equipo del artista, aunque un carro aceptó el viaje, pocos minutos después lo canceló y el cantante, en su afán por ir a descasar, decidió tomar un taxi en la calle.

En la mañana del viernes, luego de varias horas sin saber el paradero del hijo de Kaleth Morales sus familiares y su equipo alertaron en redes sociales sobre su desaparición. "Familiares y allegados reportan la desaparición de Samuel Morales, hijo del reconocido cantante Kaleth Morales. No se sabe nada de él desde las 3:00 a. m.", se leía en el panfleto que circuló en redes sociales.



¿Qué le pasó al hijo de Kaleth Morales en Bogotá?

Por fortuna, fue en horas de la tarde que tanto la familia como el equipo de trabajo de Samuel Morales confirmó que el cantante vallenato había sido encontrado con vida en la capital del país. Aunque no se revelaron muchos detalles, señalaron que el artista fue víctima de la delincuencia y apareció desorientado.



El primer reporte llegó en horas de la tarde a través de Kanner Morales, tío del artista, quien reveló en la emisora Tropicana Barranquilla que ya estaban en contacto con él. "Desde las 4:30 a. m. estábamos en ese asunto de que no aparecía y él siempre por costumbre comparte la ubicación y aparecía en unos suburbios en Bogotá. Eso fue lo que nos puso en alarma", detalló el hombre en la emisora local.



Al poder establecer la ubicación del artista, detalló, su mánager emprendió camino para ir a buscarlo. "No nos han dado toda la información, pero parece que le echaron escopolamina. Todo fue super raro", aseguró.

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A través de un comunicado público, Ricardo Rodríguez, mánager del hijo de Kaleth Morales, informó que el artista había sido encontrado y confirmó que fue víctima de delincuentes. "Queremos informar a todos nuestros seguidores y amigos que Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia. Muy pronto estará de regreso para hacer lo que más ama: cantarles".

Fuentes del equipo del artista detallaron al diario El Tiempo que todo parece indicar que el cantante vallenato fue escopolaminado, pues cuando lo encontraron estaba sin su celular, su cadena y su billetera y, aparentemente, lo habían dejado abandonado en una zona alejada de la ciudad. Aseguran que el artista no recuerda lo que pasó. Por ahora, se está a la espera de los resultados de toxicología para confirmar si fue víctima de esta sustancia.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co