Feid le agradeció a Karol G al recibir galardón en los Premios Nuestra Tierra: "Gracias, Caro"

Una nueva jornada de los Premios Lo Nuestro en Bogotá, Colombia, dejó ver los artistas y las canciones que están marcando la industria musical en la actualidad. Pero la ceremonia también dejó muchos otros momentos virales cuando los artistas acudieron a recibir sus galardones. Uno de los más comentados fue el agradecimiento de Feid a Karol G.

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Como se sabe, Karol G y Feid terminaron su relación a inicios de 2026. Desde entonces, cada uno ha estado trabajado y promocionando sus propios proyectos; aunque se desconoce los términos en los que quedaron los paisas, todo parece indicar que los artistas se llevan bien.



¿Qué dijo Feid sobre Karol G?

En medio de la jornada de premiación, fue Feid el que subió al escenario para recibir el galardón a mejor colaboración urbana por el tema 'Verano Rosa', la cual es una colaboración con Karol G incluida en el álbum 'Tropicoqueta'. En la gala no se encontraba la paisa, por lo que fue Salomón Villada, quien junto a su equipo reclamó el reconocimiento.

Feid subió vestido con un atuendo paisa tradicional, con algunos toques en tono verde característicos del artista. "Mor, recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y de este proyecto tan chimba, mor", expresó el paisa en el escenario.



El gesto del paisa ha sido muy comentado en redes sociales y aplaudido por la manera en la que sigue celebrando y agradeciendo a su expareja por lo que lograron juntos como artistas. Cabe destacar que 'Verano Rosa' fue una de las colaboraciones con mayor impacto en el último año no solo por su éxito, sino también por la relación que sostenían en ese momento los paisas.



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El agradecimiento del Feid también llega justo después de que Karol G hablara públicamente en una entrevista sobre el final de su relación. La artista colombiana confesó que terminar su relación amorosa fue uno de los momentos más dolorosos que pasó el año pasado.

Aunque la ruptura fue un momento difícil para la Bichota, reconoció que en la actualidad se encuentra en un mejor momento emocional y creativo, especialmente esto último. “Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma".

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Karol G insistió en que los momentos en los que ha estado soltera siempre la han llevado a enfocarse en sí misma y que con los años ha aprendido a aceptar el momento en el que algo debe terminar.

"Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!", agregó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co