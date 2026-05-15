Shakira revela detalles de su próximo álbum en Noticias Caracol: "Estoy muy inspirada"

Shakira vuelve a hacer historia en un Mundial. Esta vez la barranquillera no solo es la encargada de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de este año, sino que compartirá escenario con Madonna y BTS en el primer halftime show de la historia de un Mundial de fútbol. En medio de eso, la colombiana sigue trabajando mucho en lo que viene para su carrera, así lo reveló en diálogo con Noticias Caracol.



¿Qué se sabe del nuevo álbum de Shakira?

'Las Mujeres Ya No Lloran' es el más reciente álbum lanzado por Shakira, luego de su separación de Gerard Piqué y radicarse en Estados Unidos junto a sus hijos Milan y Sasha. El disco, que rompió varios récords con algunas de sus canciones y que tiene a la colombiana en una de las giras más grandes a nivel mundial, marcó un regreso imparable de la artista al escenario musical después de 'El Dorado' (2017).

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En la entrevista con Noticias Caracol, Shakira dejó claro que este regreso a la música no termina ahí y que desde ya está trabajando en su próximo álbum. Aunque no reveló muchos detalles sobre el nuevo disco, sí señaló que este todavía sigue siendo un trabajo en proceso de construcción.

"Estoy haciendo muchas canciones, estoy escribiendo, estoy muy inspirada. Lo extraño es que ahora mismo, después de 30 años casi de carrera, desde 'Pies descalzos', me encuentro más apasionada, más enamorada de mi carrera que nunca. Siento como que es el principio, todavía a mi edad siento que es el principio", aseguró.



La barranquillera también señaló que esta nueva versión de ella, más apasionada e inspirada musicalmente, no solo se debe a la nueva etapa de su vida que emprendió hace unos años, sino a la manera en la que el público a nivel mundial la ha recibido después de siete años sin lanzar nueva música.



"Eso es gracias a ustedes, gracias a mi público, que es el público más lindo que hay. Yo no he visto una relación igual de ningún artista con su público. Yo no he visto un público más leal ni más amoroso y comprensivo que mi público. Mis fans son lo máximo del mundo mundial, son los más lindos que hay. Me siento protegida, acompañada, contenida, comprendida en todo momento y me dan la fuerza para seguir adelante y me dan esa pasión, le ponen fuego a todo lo que hago, porque si uno se siente así apoyado y acompañado, todo es más fácil".



El significado de 'Dai Dai' para Shakira

Shakira se siente halagada cuando sus fans aseguran que ella se ha convertido en un factor infaltable en los mundiales. Sin embargo, el fenómeno de 'Dai Dai', su colaboración con Burna Boy, lo confirma. Pero la colombiana ha dejado claro que, en esta ocasión, su participación en la Copa Mundial de la FIFA va más allá de la canción oficial y su presentación en la final.

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"Esta canción yo creo que tiene un significado mucho más especial que cualquier otra, que en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito y el propósito es, en este mundo dividido y facturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana y sea lo que realmente se robe el show en ese escenario de la final del mundial", indicó la barranquillera.

'Dai Dai' también será el himno oficial en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para proporcionar acceso a la educación de calidad, así como al deporte, a niños de todo el mundo. Pero eso no es todo, Shakira apoyará donando las regalías de 'Dai Dai' al Fondo de Educación, y Sony Music igualará los primeros 250.000 dólares con una donación. Además, la barranquillera sumará donará 1 dólar por cada entrada de la próxima etapa de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ al Fondo de Educación.

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La barranquillera adelantó que, en menos de 24 horas del lanzamiento de la canción, "se han recogido 40 millones de dólares para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Y eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también, desde México hasta Uganda, hasta Río de Janeiro y hasta Mumbai".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co