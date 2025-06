'Tropicoqueta’: la carta de amor de Karol G a sus raíces

Hablar de música latina en 2025 y no mencionar a Karol Gparece un acto de omisión. La cantante paisa no solo ha conquistado los principales escenarios del mundo, sino que también ha construido un universo narrativo y visual donde la identidad, la emoción y el poder femenino se entrelazan sin esfuerzo.

Su nuevo álbum, 'Tropicoqueta', llegará justo cuando el eco de 'Mañana será bonito', su proyecto anterior, merecedor de Latin Grammys, récords históricos y un lugar de honor en la cultura pop global, todavía resuena.

Su nueva era: más tropical que nunca

“No se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro”, escribió Karol G al anunciar 'Tropicoqueta' en una publicación. Con esas palabras, dejó claro que este álbum no es solo una continuación, sino una mirada a sus raíces. Un regreso a lo que fue, a lo que la hizo, a lo que define su esencia.

Inspirado durante los últimos momentos de su gira mundial, específicamente en 2023, el disco parece surgir desde un lugar de sanación personal, pero también de reflexión colectiva. En palabras de la propia artista, Tropicoqueta es “una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”.

"Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy", indicó la artista en su anuncio.

El anuncio vino acompañado de un tráiler al estilo telenovela, con la participación de íconos como Anahí, Gabriela Spanic y Azela Robinson. Una estética dramática, intensa y teatral que apunta a un álbum con múltiples capas de interpretación y apela a referencias de momentos icónicos en la televisión latinoamericana.

Además, la artista ha reiterado que este disco es “sobre las cosas que me gustan, de todo lo que me representa”, una declaración que deja claro el enfoque personal y cultural de este nuevo trabajo. Crecida en Medellín en los años noventa, entre sonidos tropicales, baladas intensas y el auge del tropipop, es probable que Tropicoqueta explore géneros caribeños, fusiones pop y ritmos que evocan la memoria musical de una generación.

El listado de las canciones que tendrá 'Tropicoqueta'

El listado oficial de las canciones, publicado en su Instagram, es una invitación a especular. A continuación, algunos títulos que ya despiertan conversación:



“Tropicoqueta”

“Si Antes te Hubiera Conocido”

“Viajando por el Mundo X Manu y Chao”

“Se Puso Linda”

“No Puedo Vivir sin él”

“Tu Perfume” X FKN Movie y Mariah Angelo

“Ese Hombre es Malo”

“Amiga Mía” X Greeicy

“Bandida entrenada”

“Un Gatito me Llamó”

“Coleccionando Heridas” X Marco Antonio Solis

“Cuando me Muera te Olvido”

“Dile Luna” X Eddy Lover

“Latina Foreva”

El álbum se estrenará este 20 de junio en todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Deezer y Qobuz.

